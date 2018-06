Schramböck drückt bei Standortpolitik aufs Tempo

Wirtschaftsministerin Schramböck will mehr Betriebsansiedelungen in Österreich.

Wien. (apa/red) Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck will in der Standortpolitik aktiver werden. Österreich solle hier "vom Mittelmaß in die Spitzengruppe aufschließen", sagte die Ressortchefin am Montag in einer Pressekonferenz. 2019 solle die Betriebsansiedlungsagentur (ABA) um 30 Prozent mehr Ansiedlungen nach Österreich bringen, also ausländische Investitionen aktiver anwerben, kündigte sie an.

Die Standortentwicklung müsse aktiv gesteuert werden: "Einen großen Teil der Wertschöpfung haben wir in der Standortpolitik selbst in der Hand", sagte die ÖVP-Ministerin. Dabei wolle man die Länder, die Landeshauptleute und die Gemeinden stärker unterstützen. Es gelte, die Kooperation zwischen Leitbetrieben sowie kleinen und mittleren Unternehmen zu fördern, die Forschung weg vom Gießkannenprinzip stärker in Richtung Exzellenz zu bringen und die Digitalisierung zu stärken, um Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern.





Auch die Bereiche Bildung und Ausbildung sowie Infrastruktur sollen hier mithelfen. In Sachen Ausbildung der Arbeitskräfte könne Österreich punkten, verwies die Ministerin etwa auf die jüngste Entscheidung des Chipherstellers Infineon, weitere 1,6 Milliarden Euro am Standort Villach zu investieren. Durch das Standortentwicklungsgesetz sollen generell große Investitionen beschleunigt werden, hofft Schramböck.

Wertschöpfungs-Hot-Spots

Der Volkswirt Christian Helmenstein hat mit seinem Institut Economica die Wertschöpfungskerne in Österreich analysiert, um herauszufinden, wo die Hot-Spots für die Entstehung von Wohlstand liegen, und zwar nicht nur auf Länder- oder Bezirksebene, sondern für alle 2100 Gemeinden. Sein Fazit: Auf einem Dreizehntel (7,67 Prozent) des Siedlungsraums werde die Hälfte (51 Prozent) der Wirtschaftsleistung erzielt - und auf der relativ kleinen Fläche von 882 Quadratkilometern die Hälfte der Wertschöpfung erwirtschaftet.