Exporteure wollen heuer nächsten Rekord einfahren

Wien. (kle) Dank der brummenden Konjunktur florieren auch die Geschäfte der heimischen Exporteure. Heuer sollten die Lieferungen ins Ausland dem Wert nach erstmals die 150-Milliarden-Euro-Marke knacken. Dies entspreche 20.000 US-Dollar pro Kopf, womit Österreich die "siebentgrößte Exportnation der Welt" sei, betonte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck am Donnerstag beim "Österreichischen Exporttag 2018" in der Wirtschaftskammer.

Im vergangenen Jahr waren die Warenexporte auf einen Wert von knapp 142 Milliarden Euro geklettert. Nun "ist das nächste Rekordergebnis im Visier", sagte Harald Mahrer, der neue Chef der Wirtschaftskammer (WKÖ). Das heurige erste Quartal bescherte jedenfalls ein Exportplus von fünf Prozent auf gut 37 Milliarden Euro.





Österreichs wichtigste Exportmärkte sind Deutschland, Italien und die USA. Die größten Wachstumsraten würden aber in Asien und Südamerika erzielt, so Michael Otter, Leiter der WKÖ-Außenwirtschaftsorganisation.

Auch WKÖ vom BND bespitzelt

Schramböck zufolge stammen 60 Prozent des heimischen Bruttoinlandsprodukts von den Exportfirmen. Wobei jeder zweite Job in Österreich vom Export abhängig sei. Wie die Ministerin weiter ausführte, seien die Exporteure, deren Zahl in den vergangenen 25 Jahren von rund 12.000 auf etwa 58.000 gestiegen sei, zu 80 Prozent Klein- und Mittelbetriebe, sogenannte KMU.

Zum EU-Handelsabkommen mit Kanada (Ceta) sagte Schramböck: "Ich bin sehr froh, dass wir Ceta vor einigen Tagen ratifiziert haben." Die Ministerin sprach sich daneben für den Abschluss weiterer EU-Handelsabkommen - etwa mit Japan - aus.

Mit Blick auf die von US-Präsident Donald Trump eingeführten Strafzölle erklärte die frühere Österreich-Chefin der Telekom Austria: "Wir brauchen Innovationen und Qualität, nicht Handelsbarrieren." Eine protektionistische Politik, wie sie die USA derzeit betreiben, sei "ein Bumerang und schadet denen, die sie starten". Gleichwohl sei die Hand an die USA ausgestreckt, so Schramböck. "Wir werden aber nicht wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und uns fürchten, sondern selbstbewusst auftreten." Als Antwort auf Trumps Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe setzt die EU am Freitag ein Paket im Volumen von 2,8 Milliarden Euro in Kraft, das Strafzölle auf den Import bestimmter US-Produkte vorsieht.

"Die US-Strafzölle zeigen deutlich, wie man nicht mit Freunden umgeht", sagte Schramböck. Wie man mit Freunden nicht umgeht, zeigen aber auch die kolportierten Bespitzelungsaktionen des deutschen Bundesnachrichtendienstes (BND) in Österreich. Die Außenwirtschaftsorganisation der WKÖ soll davon ebenfalls massiv betroffen gewesen sein. "Das macht man unter Partnern nicht", empörte sich Mahrer.

Aufruf an Berlin

Der neue WKÖ-Präsident fordert nun bei der deutschen Bundesregierung "umfassende Detailinformationen" zu dem Spionageskandal ein. Diese solle der österreichischen Wirtschaft offenlegen, ob die Abhöraktionen noch weiterlaufen und "welche Exportbetriebe in welchen Bereichen wann genau abgehört wurden".