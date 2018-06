Lenzing will Werk in Brasilien bauen - um gut eine Milliarde Dollar

Wien. Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing plant gemeinsam mit der brasilianischen Firma Duratex ein Faserzellstoffwerk in Brasilien. Die Investitionskosten werden sich auf mehr als eine Milliarde Dollar (870 Millionen Euro) belaufen, teilte Lenzing mit. Lenzing werde mit 51 Prozent die Mehrheit an dem geplanten Joint-Venture halten, Duratex 49 Prozent.

Mit dem Werk wollen die Oberösterreicher ihre Zellstoff-Kapazitäten kräftig aufstocken. Zu den derzeit rund 600.000 Tonnen sollen 450.000 Tonnen dazukommen. Die Investitionsentscheidung für das Werk im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais nahe Sao Paulo soll im zweiten Halbjahr 2019 getroffen werden. Von da an dürfte es noch einmal etwa zweieinhalb Jahre dauern, bis die Anlage in Betrieb genommen werden kann, also bis 2022.





Mehr Autarkie im Visier

In Zukunft will sich Lenzing noch unabhängiger vom Markt machen. Mit den Zellstoffwerken in Lenzing (Oberösterreich) und Paskov (Tschechien) deckt das Unternehmen derzeit 55 Prozent des Bedarfes selbst ab. Der Rest muss zugekauft werden.

Mit dem neuen Werk in Brasilien steige der Eigendeckungsgrad in Richtung 75 Prozent, sagte Firmenchef Stefan Doboczky. Der Zellstoff, der in Brasilien hergestellt wird, soll in Lyocell-Werken weiterverarbeitet werden. Künftig will der Konzern (rund 6500 Mitarbeiter) mehr Spezialfasern produzieren, weil er daran besser verdient als an Viskosefasern.

An der Wiener Börse war die Lenzing-Aktie am Freitag mit einem Plus von fünf Prozent einer der größten Kursgewinner.