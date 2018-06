Erasmus-Teilnehmer bringen Geld ins Land

Wien. Studenten, Schüler oder Lehrer, die über das Erasmus+-Programm im Jahr 2014 nach Österreich kamen, haben hierzulande rund 39,2 Millionen Euro ausgegeben. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts für Höhere Studien (IHS) im Auftrag des Österreichischen Austauschdienstes (OeAD). Rechnet man Abgänge für die Wirtschaft durch heimische Programmteilnehmer im Ausland ein, bleibe ein Plus von 12,42 Millionen Euro.

Mit der Untersuchung wolle der für die Abwicklung des EU-Programms zur Steigerung der Studentenmobilität zuständige OeAD einen Beitrag zu einem faktenbasierteren Zugang in der Diskussion um die Effekte von Österreichs Netto-Beiträgen zum EU-Budget leisten, sagte OeAD-Geschäftsführer Stefan Zotti in einer Pressekonferenz am Montag. Angesichts der Zahlen zeige sich, dass das Erasmus+-Programm nicht nur bildungspolitisch, sondern "auch volkswirtschaftlich sinnvoll" sei.





Im Rahmen der Studie konzentrierte man sich auf die Ausgaben, die sogenannte "Incomings" - sprich Teilnehmer, die mit dem Programm nach Österreich kommen - tätigen. Das waren im Untersuchungsjahr 2014, für das man erstmals gesicherte Zahlen habe, rund 14.000, wie der Leiter der Nationalagentur "Erasmus+ Bildung", Ernst Gesslbauer, erklärte. Im gleichen Zeitraum gingen rund 13.200 Österreicher als "Outgoings" ins Ausland.

Dem Erasmus+-Programm bescheinigten Zotti und Gesslbauer jedenfalls eine durchaus rosige Zukunft, da im kommenden EU-Budget die Mittel dafür deutlich steigen dürften.