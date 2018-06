Bankomatgebühren im Fokus des Höchstgerichts

© WZ/Moritz Ziegler © WZ/Moritz Ziegler



Wien. (apa/kle) Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat am Dienstag öffentlich das Thema Bankomatgebühren verhandelt. Seit 13. Jänner dürfen ja Banken ihren Kunden für Barabhebungen mit der Bankomatkarte nur noch in Ausnahmefällen etwas verrechnen. Die Institute wehren sich dagegen. 495 Banken brachten deshalb einen gemeinsamen Antrag beim VfGH ein. Sie sehen sich durch die neuen Regelungen in ihrem Recht auf Unversehrtheit des Eigentums und auf Erwerbsfreiheit verletzt.

Ein Dorn im Auge ist den Banken vor allem, dass sie nun die von Drittanbietern verrechneten Bankomatgebühren übernehmen müssen - etwa von dem unabhängigen Betreiber Euronet. Mittelfristig drohe eine Verdrängung der von Banken betriebenen Automaten durch Drittanbietergeräte, die Gebühren einheben, wie die Banken im VfGH-Antrag betonen. Für Kunden verschlechtere und verteuere sich die Bargeldversorgung, weshalb die bekämpften Bestimmungen im Verbraucherzahlungskontogesetz nicht im Sinne des Konsumentenschutzes seien.





Urteil zu späterem Zeitpunkt

Der Rechtsvertreter der antragstellenden Banken, Raimund Bollenberger, bekräftigte diese Argumente am Dienstag in der öffentlichen VfGH-Verhandlung. Ein Verbot von Bankomatgebühren werde zu einer Verschlechterung und Verteuerung der Bargeldversorgung führen. "Die Entgelte für die Euronet-Kunden werden am Ende von den österreichischen Konsumenten zu bezahlen sein", warnte er. Bollenberger geht davon aus, dass die Zahl der Drittanbieter, die Entgelte verlangen, steigen wird. "Der Markt wartet den Verfassungsgerichtshof ab." Es dürften deutlich mehr Anbieter auf den heimischen Markt drängen. Es gebe dann auch keinen Wettbewerb zwischen den unabhängigen Anbietern mehr, und diese könnten verlangen, was sie wollten. Die Banken müssten freilich ihre Mehrkosten auf die Kunden abwälzen. Das Geldausgabegeschäft werde jedenfalls zunehmend unrentabel, und zu Lasten der Verbraucher werde es weniger Bankomaten geben, vor allem am Land.

Eine Entscheidung in der Sache erfolgt laut der neuen VfGH-Präsidentin Brigitte Bierlein entweder schriftlich oder mündlich. In dieser Session (bis 30. Juni) sei mit keiner Entscheidung mehr zu rechnen, hieß es weiter.