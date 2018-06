Zumtobel strahlt in leuchtendem Rot

Wien. (kle) Kurs-Crash bei Zumtobel: Am Donnerstag stürzte die an der Wiener Börse gelistete Aktie des Vorarlberger Leuchtenherstellers um bis zu 19 Prozent ab. Das Tagestief lag mit 6,49 Euro um 1,56 Euro unter dem Schlusskurs vom Mittwoch, wobei der tiefe Fall von einem für Zumtobel ziemlich regen Handel begleitet war. Grund für den Absturz war ein unerwartet hoher Verlust von 46,7 Millionen Euro, den das in Dornbirn ansässige Unternehmen für das Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende April) bekanntgeben musste. Im Jahr davor war noch ein Gewinn von 25,2 Millionen Euro verbucht worden. Für große Enttäuschung unter den Anlegern sorgte auch die Ankündigung, dass die Dividendenzahlung ausfällt.

Aus Sicht der Investoren sind die schon seit längerem bestehenden Probleme des Konzerns offenbar größer als gedacht. Die tiefroten Zahlen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr begründete das Management mit Preisdruck (durch die Konkurrenz aus China) sowie negativen Währungseffekten (vor allem infolge der Euro-Aufwertung zum britischen Pfund und zum Schweizer Franken). Mit Blick auf das schwierige Marktumfeld betonte Vorstandschef Alfred Felder bei der Bilanzpressekonferenz in Wien, "dass strategische und organisatorische Anpassungen notwendig sind". 2018/19 solle nun ein "Übergangsjahr" werden, um das operative Geschäft zu stabilisieren.





Dafür seien Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen erforderlich, sagte Felder weiter. Geplant sei, dass "sämtliche Strukturen, Unternehmensabläufe, aber auch Geschäftsbereiche, Absatzmärkte, Marken- und Produktportfolios ergebnisoffen auf den Prüfstand gestellt werden". Die neue Firmenstrategie will Felder am 4. September vorlegen, wenn Zumtobel über das Ergebnis des ersten Geschäftsquartals berichtet. Auch mittelfristige Ziele soll es dann wieder geben. Vorerst rechnet Felder mit einem Umsatzminus im ersten Geschäftshalbjahr 2018/19, das operative Ergebnis (Ebit) soll aber leicht besser ausfallen.

Vor weiterem Personalabbau

Der Umbau des Konzerns wird freilich Geld kosten. Felder stellte deshalb am Donnerstag vorsorglich "Einmalbelastungen" für das Jahresergebnis in Aussicht. Dabei wird es wohl auch um weiteren Personalabbau gehen.

Schon bisher hat die schwierige wirtschaftliche Lage bei Zumtobel auf den Mitarbeiterstand negativ durchgeschlagen. Per Ende April hatte das Unternehmen mit insgesamt 6224 Mitarbeitern um 338 weniger als ein Jahr zuvor. Dieser Rückgang entfiel vor allem auf die Produktion. In Österreich fuhr Zumtobel die Mitarbeiterzahl um knapp 100 auf 2339 Vollzeitkräfte zurück, wobei mehr als 80 Arbeitsplätze am Standort Vorarlberg eingespart wurden.

Zumtobel ist vor allem auf die Innen- und Außenbeleuchtung von Geschäften im Einzelhandel sowie auf Straßen- und Tunnelbeleuchtung spezialisiert. Der Fokus der Aktivitäten liegt auf Österreich, Deutschland und der Schweiz, der sogenannte DACH-Raum steht für zirka 80 Prozent des Gesamtumsatzes. Im Geschäftsjahr 2017/18 lag dieser bei knapp 1,2 Milliarden Euro, dies war um gut acht Prozent weniger als im Jahr davor. Stark rückläufig waren die Erlöse in England und in Amerika.