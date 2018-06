"Franken-Kurs hat sich in Bezug auf Euro normalisiert"

Wien. (apa/kle) Aktuell kostet ein Euro nur noch 1,1570 Franken. Der Finanzminister der Schweiz, Ueli Maurer, zeigt sich mit dieser Entwicklung zufrieden. "Derzeit ist das Kursverhältnis Schweizer Franken zum Euro kein Problem", sagte Maurer am Freitag nach einem Treffen mit dem österreichischen Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) in Wien. "Der Franken-Kurs hat sich in Bezug auf den Euro eigentlich normalisiert."

Seit der Aufhebung der Franken-Euro-Bindung im Jänner 2015 intervenierte die Schweizerische Nationalbank (SNB) regelmäßig am Devisenmarkt, um eine weitere Franken-Aufwertung zu verhindern und die Schweizer Exportwirtschaft zu schützen. Die Bilanzsumme der SNB schnellte deshalb auf rund 800 Milliarden Franken hinauf. "Das ist an der Grenze des Erträglichen", so Maurer vor Journalisten. "Hier möchten wir dann auch etwas zurückbauen in Zukunft." Erstmals seit Freigabe des Wechselkurses ist der Franken Mitte April unter den einst fixierten Schwellenwert von 1,20 gefallen. Der Franken-Kurs ist für viele Kreditnehmer in Österreich von großer Bedeutung: Per Ende 2017 gab es laut FMA noch Fremdwährungskredite an Private im Gegenwert von 16,07 Milliarden Euro (zum Höchststand waren es 38,8 Milliarden Euro). Vor zehn Jahren wurde die Neuvergabe von Fremdwährungskrediten an Privathaushalte verboten.





Zum Schweizer Finanzplatz erklärte Maurer, dass dieser nun eine Weißgeldstrategie habe und im internationalen Vergleich vorbildlich agiere. Seit Anfang 2017 gilt zwischen der Schweiz und der EU ein Abkommen über den automatischen Austausch von Bankdaten.

Von der österreichischen Ratspräsidentschaft erhofft sich Maurer Hilfe bei der Anerkennung der Schweizer Börse durch die EU. Derzeit ist diese nur befristet. Löger will eine Einigung erreichen. Anerkennt Brüssel die Schweiz nicht als Dritthandelsplatz, verlieren die EU-Handelsteilnehmer den Zugang zur Schweizer Börse.