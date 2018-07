Ex-ÖIAG-Präsident Wolf sagt in Causa Kemler aus

Wien. Am Wiener Handelsgericht wurde am Montag die Schadenersatzklage des früheren ÖIAG-Chefs Rudolf Kemler gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber fortgesetzt. Kemler fordert von der Staatsholding rund 250.000 Euro für nicht ausbezahlte Leistungen und Urlaubsansprüche, woraufhin die ÖIAG, nun Öbib, eine Gegenklage in ähnlicher Höhe eingereicht hat. Am Montag wurde auch der frühere Aufsichtsratschef, der Industrielle Siegfried Wolf befragt, so die Zeitung "Der Standard".

Von der Klagssumme entfallen 100.000 Euro auf nicht konsumierten Urlaub. Rund 148.000 Euro seien ihm in einer Auflösungsvereinbarung versprochen worden, so Kemler. Die Öbib argumentiert indes, die Vereinbarung sei nie zustandegekommen und den Urlaub habe Kemler konsumiert.





Unklarheit über Vereinbarung

Im Wesentlichen ging es bei der Befragung von Wolf um die Frage, was Aufsichtsrat und Hauptversammlung beschlossen haben und was Wolf als Mitglied des Personalausschusses mit Kemler ausgemacht habe. Dieser konnte sich jedoch nicht mehr an Details erinnern und ob Kemler der Vereinbarung zugestimmt habe.

Hinzu kommt, dass Kemler mit den geforderten 148.000 Euro das nun erlaubte Höchsteinkommen für Top-Manager in staatsnahen Betrieben überschreite. Die Grenze von maximal 500.000 Euro trat unmittelbar vor Vertragsabschluss in Kraft. Der damalige ÖIAG-Präsident Peter Mitterbauer, Wolfs Vorgänger, habe Kemler daher einen zusätzlichen "Entgeltbestandteil" von jährlich 49.700 Euro versprochen, konstruiert als Pensionszusage. Beschlossen wurde die Auszahlung in der ÖIAG-Aufsichtsratssitzung im März 2015 aber nicht, so Wolf. In der Causa wird wieder im Februar 2019 verhandelt.