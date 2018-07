Flughafen Wien im Aufwind

Die Passagierzahlen am Flughafen Wien fielen im ersten Halbjahr mit 11,8 Millionen um 5,5 Prozent höher aus als in der Vorjahresperiode.

Wie Österreichs größter Airport am Mittwoch weiter mitteilte, wurden im starken Reisemonat Juni 2,5 Millionen Fluggäste abgefertigt (plus 7,9 Prozent gegenüber Juni 2017). Die Flughafen-Wien-Gruppe inklusive den Beteiligungen an den Airports in Malta und Kosice verbuchte von Jänner bis Juni einen Zuwachs um 7,6 Prozent auf 15,1 Millionen Reisende.