Neue Klage gegen VW

Wien. (kle) Der Abgasskandal bei Volkswagen (VW) zieht juristisch immer weitere Kreise - auch in Österreich. Im September will der Verein für Konsumenteninformation (VKI) eine große Sammelklage einbringen. Doch schon jetzt hat er VW im Auftrag des Konsumentenschutzministeriums wegen "Verschlechterungen nach Software-Updates" geklagt.

Nach Bekanntwerden der Manipulation wurden diese Updates von VW nachgereicht, um die EU-Abgasnormen einzuhalten. Mehrfach betonte der deutsche Autoriese dabei, dass betroffenen Kunden durch die kostenlose Umrüstung keine Nachteile entstünden.





Eine VKI-Umfrage vom Herbst 2017 kam indes zu einem ganz anderen Ergebnis. Demnach hätten rund 43 Prozent der befragten Konsumenten nach der Umrüstung negative Veränderungen bei ihrem Fahrzeug festgestellt - vor allem einen erhöhten Kraftstoffverbrauch, Leistungseinbrüche im oberen und unteren Drehzahlbereich und ein deutlich spürbares Ruckeln und "Nageln" des Motors, so die Verbraucherschützer.

Wertminderung der Autos droht

Der VKI geht deshalb nun auch gegen die Beteuerungen des Konzerns rund um die Software-Updates gerichtlich vor. "Die Beteuerungen von VW in diesem Zusammenhang sind irreführend", hieß es in einer VKI-Aussendung. "Tatsächlich sind Verschlechterungen nach dem Update realistisch, was sich letztlich auch auf den Wert der Fahrzeuge auswirken muss."

Der VW-Konzern hatte Mitte September 2015 zugegeben, weltweit in rund elf Millionen Dieselautos unterschiedlicher Marken eine illegale Software eingebaut zu haben, die den Stickoxidausstoß bei standardisierten Tests zwar senkt, nicht jedoch im Normalbetrieb auf der Straße. In Österreich sind nach Angaben des VKI rund 360.000 Fahrzeuge betroffen.

Der für September geplanten Sammelklage des VKI haben sich rund 10.000 geschädigte Konsumenten angeschlossen. Hier geht es nicht um die Rücknahme des Fahrzeugs durch VW (oder den Vertragshändler) oder um die Geltendmachung von Reparaturkosten wegen Folgeproblemen durch das Software-Update. Die Ansprüche richten sich ausschließlich auf Entschädigungszahlungen, die sich aus Sicht des VKI durch die Abgasmanipulation ergeben.