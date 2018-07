Airbus-Großauftrag sorgt bei FACC für 100 neue Jobs

Wien/Ried. (kle) Der oberösterreichische Flugzeugkomponentenhersteller FACC hat sich bei Airbus einen weiteren Großauftrag im Wert von mehr als 230 Millionen Euro gesichert. Wie die in Ried im Innkreis ansässige Firma am Dienstag in einer Presseaussendung mitteilte, schafft der Auftrag gut 100 zusätzliche Arbeitsplätze.

Mit dem größten europäischen Flugzeugbauer ist FACC schon seit Jahrzehnten im Geschäft. Werden für Airbus bereits die Gepäckablagen ("Airspace XL Bins") produziert, soll jetzt auch - und das erstmals - der Eingangsbereich ("Entrance Area") für die A320-Flugzeugfamilie geliefert werden. Der Eingangsbereich umfasst die gesamte Verkleidung des Eingangs- und Türbereichs samt Deckenpaneelen im vorderen, mittleren und hinteren Teil des Flugzeugs.





Mit dem neuen Auftrag verbunden sind auch zusätzliche Technologie-Investitionen am Standort in Ried. Geplant ist eine neue, hochautomatisierte Fertigungsstraße. Mit Blick auf den Ausbau der Produktion, der über 100 neue Jobs entstehen lassen soll, sprach Firmenchef Robert Machtlinger von "mehreren Millionen Euro", die FACC dafür locker machen will.

FMA prüft Presseaussendung

An der Wiener Börse legte der Kurs der FACC-Aktie am Dienstag kräftig zu. Im Handelsverlauf verteuerte sich der Titel um 10,2 Prozent auf 19,38 Euro. Bereits am Montag hatte die FACC-Aktie mit einem Kursanstieg von mehr als vier Prozent zu den größten Gewinnern in Wien gezählt. Indes nimmt die Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) die FACC-Presseaussendung unter die Lupe. Prüfen will sie, ob die Ad-hoc-Informationspflicht verletzt wurde. Bei FACC wird dies verneint.