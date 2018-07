Tiroler Bitcoin-Firma unter Betrugsverdacht

Wien/Kufstein. (red) In Sachen Kryptowährungen zeichnet sich ein neuer Anlegerskandal ab. Gegen die bereits durch das mutmaßliche Pyramidenspiel des Bitcoin-Portals Optioment bekannte Kufsteiner Firma Cointed ermittle die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des schweren gewerbsmäßigen Betruges sowie auf Ketten- und Pyramidenspiel. Kunden könnten nicht auf ihre Guthaben zugreifen, berichtet die Tageszeitung "Der Standard". Mehrere tausend Anleger sollen geschädigt worden sein. Zu erwarten sei, dass der Schaden weit mehr als fünf Millionen Euro betrage.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft würden sich auch darauf erstrecken, ob bei der Geldaufnahme im Vorjahr (Initial Coin Offering, ICO) gegen die Prospektpflicht verstoßen worden sei. Konkret hätten die Behörden sieben Beschuldigte im Visier, auch gegen unbekannte Täter werde ermittelt. Cointed habe die Probleme zuletzt mit einem versuchten Hackerangriff erklärt, doch die Probleme seien tiefer gegangen, schreibt die Zeitung. Neben einer Handelsplattform für Kryptowährungen sei Cointed auch im "Mining" aktiv ist und betreibe Automaten, bei denen Euro in Bitcoin & Co getauscht werden könnten.





Firmenchef nach China gereistCointed-Chef Wolfgang Thaler habe Österreich bereits Richtung China verlassen. Dort will er den Angaben zufolge mit Investoren die drohende Pleite des Kryptodienstleisters abwenden. Von dort habe er sich per Video gemeldet und erklärt, dass ihn beide Geschäftspartner (Daniil Orlov und Charli Aho, Anm.) "im Stich gelassen haben", und die ganze Verantwortung nun auf seinen Schultern laste. Thaler betone, dass Cointed nichts mit dem zusammengebrochenen Bitcoin-Betrug Optioment zu tun habe, und bestätige Hausdurchsuchungen am Firmensitz in Kufstein.

Nach dem Besuch der Ermittler habe man die Server für die Bitcoin-Wechselautomaten ein Wochenende lang vom Netz nehmen müssen, was finanzielle Einbußen gebracht habe. Dann ist es laut Thaler auch noch zu einem Betrug gekommen, bei dem Cointed ein hoher sechsstelliger Betrag gestohlen worden sei. Daher habe man auch den "Exchange" (Onlinebörse) vom Netz genommen, um weitere Schäden zu verhindern. Man habe nun aber alle Informationen beisammen, um "damit zum Anwalt zu gehen, um das Geld zurückzufordern", so Thaler laut dem Zeitungsbericht. Diese beiden Fälle hätten große finanzielle Probleme gebracht. In China sei er nicht, "um unterzutauchen oder Geld verschwinden zu lassen". Vielmehr habe er sich mit Investoren getroffen, mit deren Hilfe die drohende Insolvenz, "die ich unbedingt vermeiden will", abgewendet werden soll. Das Kufsteiner Büro sei mittlerweile geschlossen und alle Automaten bereits verkauft. Nun solle die Handelsplattform veräußert werden. Mit dem Geld wolle man die Kunden ausbezahlen, so Thaler laut "Standard".

Im asiatischen Raum hält sich dem Bericht zufolge auch Christopher R. auf. Er soll der Gründer von Cointed sein und bei Optioment als Schlüsselfigur gelten.