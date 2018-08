7,2 Milliarden Euro für Online-Shopping

Wien. Rund 7,2 Mrd. Euro geben die Österreicher im Jahr im Internet-Einzelhandel aus. Mehr als die Hälfte der Einkäufe wird weiterhin bei ausländischen Anbietern getätigt, wie die "eCommerce Studie Österreich 2018" des Handelsverbandes und KMU Forschung Austria zeigt. Die Studie hat das Konsumentenverhalten im Distanzhandel im Zeitraum von Mai 2017 bis April 2018 analysiert.

Mittlerweile werden hierzulande mehr als 90 Prozent der Distanzhandelsausgaben online getätigt. Mit 7,2 Milliarden Euro liegen sie heuer auf Rekordniveau und sind im Vergleich zur Vorjahresperiode um rund 6 Prozent gestiegen. Mehr als die Hälfte (57 Prozent) der online getätigten Ausgaben fließt an ausländische Anbieter, während die Einkäufe bei heimischen Onlineshops weiter rückläufig sind, so die Studie.

Vor allem das Einkaufen via Smartphone wird immer beliebter. Rund ein Viertel der Österreicher kauft bereits über das Handy, die Ausgaben liegen bei etwa 640 Mio. Euro.

Insgesamt liegen die Ausgaben im in- und ausländischen Distanzhandel im heurigen Jahr bei rund 7,9 Mrd. Euro. Am häufigsten wurden Bekleidung (1,8 Mrd.), Elektrogeräte (1,1 Mrd.) und Bücher (0,7 Mrd.) gekauft.

Otto-Katalog hat ausgedient - letzte Ausgabe im Dezember

Der Otto-Katalog wird Geschichte. Der Versandhändler will den Hauptkatalog im Dezember mit dem Frühjahr-/Sommer-Sortiment 2019 zum letzten Mal verschicken. Das kündigte das Unternehmen am Montag in Hamburg an. Der einst dicke Wälzer pries seit 1950 Waren zur Bestellung an. Models wie Claudia Schiffer, Heidi Klum oder Gisele Bündchen zierten das Titelbild.

"Unsere Kunden haben den Katalog sukzessive selbst abgeschafft, weil sie ihn immer weniger nutzen und schon längst auf unsere digitalen Angebote zugreifen", teilte Bereichsvorstand Marc Opelt mit. 95 Prozent der Kunden bestellten digital. Hierfür bietet Otto einen Internetauftritt sowie mobile Anwendungen, über die rund drei Millionen Produkte aufgerufen werden könnten. Der Hauptkatalog als Vertriebskanal spiele schon seit Jahren mit einem einstelligen Anteil am Gesamtumsatz von 2,95 Mrd. Euro eine untergeordnete Rolle für den Hamburger Versandhändler, teilte die Otto GmbH & Co KG mit.

Der erste Katalog, erschienen im ersten Jahr nach der Gründung des Versands, war noch handgebunden und hatte gerade mal eine Startauflage von 300 Stück. Auf 14 Seiten mit eingeklebten Fotos wurden 28 Paar Schuhe präsentiert. Unter dem Motto "Vertrauen gegen Vertrauen" führt Otto nach eigenem Bekunden als erster Versandhändler damals den Kauf auf Rechnung ein.

Das Unternehmen prosperierte und mit ihm der Katalog, der 1997 erstmals komplett ins Internet gestellt wurde. Der Hauptkatalog in seiner jetzigen Form sei nicht mehr zeitgemäß, bilanzierte das Unternehmen: "Otto ist ein E-Commerce-Unternehmen und entwickelt sich zu einer online-getriebene Plattform."

E-Commerce im Elektrogroßhandel

Der internationale Konzern Rexel ist seit über 20 Jahren in Österreich vertreten und gilt mit seinen Marken Regro und Schäcke hierzulande als Marktführer im Großhandel von Elektroinstallationsmaterial und Elektrogeräten. Wesentlicher Teil des Erfolgskonzeptes ist, nicht nur als Händler zu fungieren, sondern seinen B2B-Kunden echten Mehrwert durch fortschrittlichen Service zu bieten.

Das passiert immer öfter auch online: Aktuell werden bereits 45 Prozent des Gesamtumsatzes mittels E-Commerce generiert. Ohne dabei die Offline-Beratung zu vernachlässigen, trägt Rexel dieser Entwicklung Rechnung und hat sowohl die Bestellzeiten im Online-Shop erweitert, als auch eine neue Live-Chat-Funktion mit persönlicher Beratung eingerichtet.

E-Commerce 2.0: Live-Chat und längere persönliche Beratung im Online-Shop

Wer in der heutigen, schnelllebigen Zeit nicht in der Lage ist, prompt auf Kundenwünsche zu reagieren, hat erhebliche Wettbewerbsnachteile. Die Möglichkeit, orts- und zeitunabhängig Bestellungen zu tätigen, wird auch von Kunden des Elektrogroßhandels vorausgesetzt. Mit digitalen Lösungen will Rexel auch in Zukunft federführend in der Branche bleiben. So wurden mit Jahresbeginn die Bestellzeiten im Online-Shop ausgedehnt. Kunden der Marke Schäcke, vorwiegend Handwerker und Gewerbe-Elektriker, können nun von Montag bis Donnerstag bis 19.00 Uhr online bestellen. Das entspricht einer Serviceerweiterung von einer Stunde täglich. An Freitagen ist das bis 17.00 Uhr der Fall und damit um ganze fünf Stunden länger als bisher.

Auf persönliche Beratung müssen Kunden auch dann nicht verzichten, wenn sie bequem via Laptop von zuhause aus bestellen: Durch eine neue Live-Chat-Funktion differenziert sich Rexel von anderen Anbietern in der Branche und bietet auch im Netz beste Betreuungsqualität. "Wir haben diesen Service Anfang Mai eingeführt. Bereits im ersten Monat haben unsere sechs Mitarbeiter in diesem Bereich ca. 500 Chats geführt, obwohl die neue Funktion noch gar nicht beworben wurde. Diese Resonanz bestätigt uns in unserem Vorhaben", freut sich Pfarrwaller. Die durchschnittliche Dauer eines Chats liegt übrigens bei etwa zehn Minuten. Bei der Chat-Funktion und den längeren Online-Beratungszeiten handelt es sich um zwei echte USPs in der Branche.

Dank des Zentrallagers in Weißkirchen an der Traun in Oberösterreich und ausgeklügelter Transportlogistik kann Rexel die Lieferung zum Kunden oder an eine Abholadresse seiner Wahl binnen 24 Stunden nach Bestellung sicherstellen. "Als Marktführer und Innovationstreiber haben wir uns intensiv damit beschäftigt, welche digitalen Lösungen es braucht, um die Prozesse für unsere Kunden noch effizienter zu gestalten", erklärt J. Robert Pfarrwaller, Vorsitzender der Geschäftsführung von Rexel Austria.