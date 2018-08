SEC Consult lässt sich im Silicon Valley nieder

Wien. (kle) Das IT-Beratungsunternehmen SEC Consult hat nun auch im US-Bundesstaat Kalifornien seine Zelte aufgeschlagen. Wie die Wiener Firma am Montag mitteilte, ist sie jetzt im Silicon Valley, dem Zentrum der IT- und Hightech-Industrie, mit einem eigenen Büro vertreten.

SEC Consult ist auf die Beratung im Bereich Cyber- und Applikationssicherheit spezialisiert. Im Silicon Valley will das 2002 gegründete Unternehmen, das inzwischen rund 200 Mitarbeiter an Standorten in Europa, Asien und Nordamerika beschäftigt, gemeinsam mit den Herstellern vor Ort wichtige sicherheitstechnische Anforderungen schon in der Entwicklung umsetzen. "Unser Ziel ist es, Produkte sicherer zu machen", erklärt Ulrich Fleck, einer der Geschäftsführer der SEC Consult. "Und dafür ist es gut, direkt ,am Herzen zu operieren‘."