Von Geisterhäusern und grünen Männchen

© Getty Images/PeopleImages © Getty Images/PeopleImages



Wien. Touristen, die in diesem Sommer durch Salzburg streifen, tun dies immer öfter in Begleitung grüner Männchen. Grund dafür ist die Spiele-App "City Catching", die Sightseeing in der Mozartstadt zur digitalen Schnitzeljagd werden lässt. Ziel dabei ist es, einem Außerirdischen - eben jenem grünen Männchen - bei der Rettung seines Heimatplaneten zu helfen.

Entwickelt wurde die App von den Spezialisten der Halleiner Kreativschmiede Polycular. Die Experten für ortsbasierte Augmented Reality Technologien kreierten dazu ein Content-Management-System, das auch von anderen Städten und Regionen unkompliziert genutzt werden kann.





"Diese Kreativwirtschaftsgeschichte ist ein erfolgreiches Beispiel für eine digitale Innovation im öffentlichen Raum, sowie ihre tourismusfördernde Wirkung für eine ganze Region und darüber hinaus", zeigt sich Gerin Trautenberger, Vorsitzender der Interessensvertretung Kreativwirtschaft Austria (KAT), ob des innovativen "Stadtführers" begeistert.

Erfolg durch Digitalisierung

Welche große Rolle digitale Technologien für die heimische Kreativbranche mittlerweile spielen, kann man im siebenten Österreichischen Kreativwirtschaftsbericht ausführlich nachlesen. Demnach steht der Einsatz neuartiger digitaler Anwendungen bereits für mehr als die Hälfte der heimischen Kreativwirtschaftsunternehmen im Fokus ihrer Innovationstätigkeit. Entwickelt werden neue Technologien wie Blockchain, Apps, Gamification-Lösungen, Webdesign, User-Interfaces und digitale Schnittstellen zu traditionellen Handwerks- und Design-Berufen. "Auf dem Feld der Digitalisierung sind Kreativschaffende Early Adopter", erklärt Trautenberger das Phänomen. "Durch die Entwicklung und Verbreitung innovativer Technologielösungen tragen sie auch gesamtwirtschaftlich zu einem erfolgreichen digitalen Wandel bei."

42.200 Unternehmen umfasst die Kreativbranche laut dem KAT-Bericht derzeit, das ist mehr als jedes zehnte Unternehmen in Österreich. Beschäftigt werden rund 152.400 Mitarbeiter, wobei Ein-Personen-Unternehmen mit 61 Prozent die überwiegende Mehrheit stellen. Besonders erfreulich: Die Anzahl der Beschäftigten ist im Jahresvergleich um mehr als fünf Prozent gestiegen, in der Gesamtwirtschaft waren es im selben Zeitraum lediglich zwei Prozent.

Die größten Sektoren der Kreativwirtschaft sind - betrachtet man Beschäftigung, Umsatz und Bruttowertschöpfung - die Bereiche Software und Games, Werbung, darstellende Kunst sowie Buch und Verlagswesen. Die Sparte Software und Games entwickelte sich im Untersuchungszeitraum besonders dynamisch. So ist die Zahl dieser Unternehmen um 3,8 Prozent gestiegen, jene der Beschäftigten sogar um 9,9 Prozent, wodurch nun jeder vierte Kreative bereits in diesem Sektor tätig ist. Gleichzeitig erzielt die Sparte auch den meisten Umsatz (29 Prozent) und die größte Bruttowertschöpfung (34 Prozent).