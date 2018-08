Hoffen und Bangen in den Gemeinden

Wien. Für einen Bürgermeister gibt es wahrlich Schöneres, als zu erfahren, dass ein großer Betrieb in seiner Gemeinde zusperrt. Der Bürgermeister von Wiener Neustadt, Klaus Schneeberger (ÖVP), spricht angesichts der Schließung der Leiner-Filiale des Orts von einem "schweren Schlag - vor allem für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die zum Teil seit Jahren oder gar Jahrzehnten hier beschäftigt waren. Für sie müssen wir alles unternehmen, um sie zu unterstützen."

Gerhard Pirih (SPÖ), Bürgermeister von Spittal an der Drau, äußert "großes Bedauern", ähnlich reagiert auch Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi von den Grünen: Er hofft auf einen baldigen Sozialplan für die Mitarbeiter und neue Arbeit in der Branche - was der Branchenvertreter der Tiroler Wirtschaftkammer, Stefan Föger, "im Rahmen seiner Möglichkeiten" zusicherte.





"Wenn ein Geschäft zusperrt, ist das nie gut"

Vösendorfs Bürgermeisterin Andrea Stipkovits (SPÖ) sagte: "Wenn ein Geschäft zusperrt, ist das nie gut." Es geht um die Schließung von Kika- bzw. Leiner-Standorten. Stipkovits hat allerdings die Hoffnung auf eine baldige Neuübernahme des Standorts, "es ist schließlich ein schönes Haus". Ein Wunsch, der auf seine Erfüllung vorläufig warten muss. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass mit Ende des Jahres die Leiner-Standorte in Innsbruck mit kolportierten 50 bis 70 Mitarbeitern und in Wiener Neustadt, wo rund 85 Personen beschäftigt sind, sowie die Kika-Filialen in Vösendorf mit circa 70 Mitarbeitern und Spittal (51) geschlossen werden. Und: "In der Zentrale in St. Pölten und allen weiteren österreichischen Filialen wird die Personalbesetzung an den wirtschaftlich und vertrieblich notwendigen Umfang angepasst."

Mit den Personalmaßnahmen will der neue Eigentümer von Kika/Leiner, die Signa Retail Gruppe des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko, die Kosten senken und das Unternehmen, das sich bereits am Rande der Insolvenz bewegte, wieder nach vorne bringen. Laut der Tageszeitung "Die Presse" würden 1100 der aktuell noch mehr als 5000 Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet. Das allerdings wollte am Freitag weder das AMS noch das Unternehmen bestätigen. Auch was mit den Standorten passiert, blieb noch offen.

Klar ist aber: Die Beschäftigung im Möbelhandel geht generell zurück: Aktuell sind österreichweit 23.020 Personen in dieser Branche beschäftigt - das sind um 2,2 Prozent weniger als im Juli des Vorjahres. Und zu den 1865 Arbeitslosen vom Juli, die davor im Möbelhandel beschäftigt waren, dürften einige weitere dazukommen. Diesen stehen derzeit nur 942 offene Stellen österreichweit gegenüber. In Niederösterreich, wo es um rund 500 Kika/Leiner-Mitarbeiter geht, die bis Ende des Jahres ihre Arbeit verlieren dürften, sind es gerade einmal 199.