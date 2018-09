Die Früchte der Dürre

Wien. 100 Sommertage im Flachland, für gewöhnlich sind es nur 65. Regelmäßig Temperaturen jenseits der 35-Grad-Marke. 41 Tropennächte. 20 Prozent weniger Niederschlag. Der Sommer war sehr heiß. Genau genommen war es der Viertheißeste, seit es Wetteraufzeichnungen in Österreich gibt, und im Westen Österreichs war er auch einer der trockensten. Nun ist der Sommer fast vorbei, und für die kommenden Tage ist Regen angesagt. Die Dürre aber beschert der heimischen Landwirtschaft jetzt in vielen Bereichen eine magere Ernte. Anderswo gibt es hingegen Überschüsse. Beides ist schlecht.

Futternot wegen Dürre

In seinem aktuellen Bericht geht die Agrar Markt Austria (Ama) davon aus, dass die Milch- und Butterpreise empfindlich steigen könnten. Seit Juni geht die Erzeugermilchpreiskurve laut dem Bericht nach oben und liegt aktuell bei knapp 36 Cent pro Liter. Ein Packerl Butter kostet in manchen Handelsketten gut 2,49 Euro, gut 15 Cent mehr als noch im Frühjahr.





Zum einen liegt das daran, dass Kühe schlicht weniger Milch produzieren, wenn ihnen zu heiß wird. Zum anderen liegt es an der bevorstehenden Futtermittelknappheit. Wegen der Hitze und seltener Regentage trockneten viele Wiesen und Acker aus und machten die Pflanzen anfälliger für Schädlinge. Das wiederum verkleinert die Futterbestände vieler Bauern.

"Wir sehen eindeutig, dass die Futtersituation in Deutschland und in Österreich schwierig ist und die Milchproduktion deswegen geringer ist", sagt Günther Rohrer von der Landwirtschaftskammer Österreich. Deswegen wurden viele Tiere vorsorglich zur Schlachtung angemeldet. Einige Bauern mussten wegen der Futternot ihre Viehbestände reduzieren. Während deshalb Milch und Butter EU-weit teurer werden, wird hierzulande das Fleisch, vor allem Wurst, wohl billiger werden.

Und auch in anderen Bereichen fällt die Ernte mager aus. Bei der Braugerste zum Beispiel, die sehr viel Wasser braucht. "Bei Getreide und Mais ist die Ernte auch unterdurchschnittlich", erklärt Rohrer. Dass der Brot- und Bierpreis deshalb spürbar steigen wird, glaubt er aber nicht.

Die Hitze hat auch den Kartoffeln und den Zwiebeln zugesetzt. Letztere sind in weiten Teilen im überhitzten Boden ausgedürrt. Und die Kartoffelernte gestaltet sich wegen der harten, trockenen Böden schwierig, vor allem in Deutschland. Dort gibt es auch hohe Ausfälle, was wiederum die Kartoffelpreise in der gesamten EU hochtreibt. Auch in Österreich werden die Böden wieder so hart, dass das Herausholen der Kartoffeln schwieriger wird.