Reform der Finanzaufsicht soll im Oktober paktiert sein

Wien. (apa/kle) Im Oktober soll die lang debattierte Reform der Bankenaufsicht politisch paktiert werden, heißt es aus informierten Kreisen. Mit einer Konzentration der Bankenaufsichtsagenden, die derzeit bei der Finanzmarktaufsicht (FMA) und der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) angesiedelt sind, sollen Doppelgleisigkeiten beseitigt und Kosten eingespart werden.

Nach bisherigen Plänen könnte außerdem die Prüfstelle für Rechnungslegung ("Bilanzpolizei") aus der Finanzmarktaufsicht herausgelöst und in die seit 2016 bestehende Abschlussprüferaufsichtsstelle übergeführt werden. Diese Behörde steht unter der Rechtsaufsicht des Finanzministeriums. Das nun von Hartwig Löger (ÖVP) geführte Finanzministerium soll auch Verordnungsangelegenheiten von der FMA wieder in sein Haus zurückholen wollen.





FMA: "Integrierte

Aufsicht sollte bleiben"

Wie die FMA-Chefs Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller bereits Ende Juni erklärten, sei die von Löger angekündigte Reform eigentlich nicht nötig, weil die Aufsicht gut funktioniere. "Reformen umzusetzen ist freilich immer eine politische Entscheidung."



Das Aufsichts-Zusammenspiel mit der Nationalbank hat sich laut Ettl und Kumpfmüller jedenfalls bewährt. "Es handelt sich um ein gut funktionierendes System. Es gibt auch keine Konflikte", verteidigten sie zuletzt das bestehende Aufsichtssystem, das Löger nun umkrempeln will. "Die integrierte Aufsicht sollte erhalten bleiben", meinte Kumpfmüller. "Sie hat den besten Output. Doppelgleisigkeiten gibt es keine, es gibt eine klare Aufgabenteilung." Auch die Nationalbank sprach im Juni von einer gut funktionierenden Bankenaufsicht. Dort ist jedoch von Synergiepotenzialen die Rede. Diese seien nicht zu verleugnen, sagte OeNB-Vize Andreas Ittner, der für die Bankenaufsicht zuständig ist. Ittner bekundete deshalb öffentlich, dass die Nationalbank bereit sei, Verantwortung zu übernehmen.

Ende Juni forderte Löger mehr Einfluss des Finanzministeriums auf die Bankenaufsicht. Der Großteil der Regulierung und die Aufsicht seien an die FMA delegiert worden, was ein Fehler gewesen sei, sagte er damals der Tageszeitung "Die Presse". Hier geht es um die oben bereits erwähnten Verordnungskompetenzen, die von der Finanzmarktaufsichtsbehörde in das Ministerium transferiert werden könnten. Ettl und Kumpfmüller sahen das zuletzt gelassen: Sollte es so kommen, sei das eben eine politische Entscheidung.