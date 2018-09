Hochkonjunktur am Bau

Wien. (kle) Nach mehreren Jahren der Schwäche herrscht in Österreichs Bauwirtschaft mittlerweile Hochkonjunktur. Legte der Branchenumsatz schon 2017 nominell um 7,4 Prozent auf rund 47 Milliarden Euro zu, hat sich das Umsatzwachstum im laufenden Jahr nochmals beschleunigt: Mit einem Plus von rund 12 Prozent in den ersten sechs Monaten hatte die Baubranche ihr bestes Halbjahresergebnis seit 2007. Wie Bank-Austria-Volkswirt Günter Wolf in seinem am Montag veröffentlichten Branchenbericht festhält, werde das Wachstum bis Jahresende zwar an Kraft verlieren. Trotzdem sei für das Gesamtjahr 2018 mit einem über dem Vorjahresergebnis liegenden Umsatzplus von etwa 8 Prozent zu rechnen.

Volle Auftragsbücher

"Unsere Branchenprognose beruht maßgeblich darauf, dass 2018 anhaltend starke Wachstumsbeiträge vom Hochbau kommen und auch der Tiefbau zunehmend an Schwung gewinnt", erklärt Wolf. Für eine Fortsetzung des hohen Branchenwachstums in der zweiten Jahreshälfte spreche auch die "sehr gute" Auftragslage, die im Hochbau im zweiten Quartal einen Rekord erreicht habe.





Zudem wachse die Zahl der Beschäftigten am Bau relativ stark. Heuer seien bis Juli rund drei Prozent neue Arbeitsplätze im Sektor geschaffen worden - so viele wie zuletzt Mitte der 90er Jahre, wie Wolf ergänzt. Zuletzt - im August - seien nur noch 14.600 Personen mit Bauberufen arbeitslos gemeldet, laut dem Ökonomen die niedrigste Zahl seit August 2012.

Gleichzeitig herrsche jedoch eine deutliche Arbeitskräfteknappheit am Bau. Dieser Umstand sowie die gut laufenden Geschäfte schlagen sich in einer besseren Bezahlung nieder. In der ersten Jahreshälfte seien Bruttolöhne in der Branche um 6,6 Prozent gestiegen. Dies, so vermutet Wolf, dürfte die Euphorie im kommenden Jahr etwas bremsen. Die hohe Auslastung führe zu höheren Kosten, was die Nachfrage dämpfen werde. Steigen auch die Zinsen, was zu erwarten sei, dann werde auch die Finanzierung der Projekte teurer, analysiert Wolf.

Wohnbau boomt

Was den Wohnbau betrifft, rechnet der Ökonom für heuer mit einer Neubauleistung von mehr als 62.000 neuen Wohnungen. Damit würde sich auch der bereits vorhandene Nachfrageüberhang am heimischen Wohnungsmarkt verkleinern. Dies bedeute aber nicht, "dass auf regionaler Ebene - besonders in den Ballungsräumen - alle Angebotslücken geschlossen werden können".

Im Tiefbau gab es im laufenden Jahr bisher wie im Hochbau ebenfalls ein zweistelliges Umsatzplus. Hoffnung auf Wachstum nähren die erwarteten Mehrausgaben für Investitionen der ÖBB und der Asfinag, die in Summe laut dem Budgetbericht der Bundesregierung 2018 um 8 Prozent und 2019 um knapp 15 Prozent steigen sollen, so Wolf. Stärkere Wachstumsimpulse seien mittelfristig auch von der Energiewirtschaft zu erwarten (Stichwort: Netzausbau) - und für heuer und voraussichtlich auch für 2019 von der Telekomindustrie (Stichwort Breitbandmilliarde).