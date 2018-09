Ökostrom-Anteil steigt weiter

Der Anteil an Ökostrom ist im Vorjahr erneut gestiegen. Die größten Steigerungen gab es bei der Windkraft (plus 17 Prozent).



Wien. (dg) Der Anteil an Ökostrom ist im Vorjahr erneut gestiegen. Das zeigt der aktuelle Ökostrombericht der Regulierungsbehörde E-Control. Der geförderte Ökostrom macht demnach 17,9 Prozent der abgenommenen Strommenge aus. 2016 waren es noch 16,8 Prozent gewesen. Die abgenommene Strommenge ist um acht Prozent auf 10.528 Gigawattstunden (GWh) gestiegen. Die größten Steigerungen gab es bei der Windkraft (plus 17 Prozent) und bei der Photovoltaik (plus 15 Prozent). "Der Anteil ist wieder gestiegen, obwohl Anlagen aus dem Fördersystem wieder ausscheiden", sagte E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch am Montag vor Journalisten.

Niedrigere Kosten

Weil die produzierte Strommenge deutlich gestiegen ist, wurde im Vorjahr auch mehr an Vergütung ausbezahlt. Das Volumen betrug laut E-Control 1,1 Milliarden Euro, so viel wie noch nie zuvor. Das Unterstützungsvolumen, also die Förderungen für Ökostrom, ist hingegen auf 860 Millionen Euro gesunken. "Hier kommt der leicht gestiegene Marktpreis dem Kunden zugute", meint Urbantschitsch. Dadurch ergebe sich ein positiver Effekt von 22 Millionen Euro für die Endkunden.





Für Haushalte sind die Ökostromkosten 2017 auf 100 Euro pro Haushalt gesunken. Heuer sollen sie nochmals wegen der neu festgelegten Ökostrompauschale und des Ökostromförderbeitrags auf 90 Euro sinken, erklärte Urbantschitsch.

Was heuer steigen wird, sind die Ausgleichsenergiekosten. Der heiße, trockene Sommer hat die Netze an ihre Grenzen getrieben. Zudem musste wegen der niedrigen Wasserführung und der Windstille immer wieder Gas angezapft werden, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Das war im Vorjahr seltener der Fall. Und: "Wäre besagte Menge (10.528 GWh, Anm.) in Gas- und Dampfkraftwerken produziert worden, wären die CO 2 -Emissionen um 4,6 Millionen Tonnen höher gewesen", sagte Urbantschitsch. Käme der Strom aus Braunkohlekraftwerken, läge die Einsparung sogar bei elf Millionen Tonnen CO 2 im Vorjahr.

In ihrer neuen Klimastrategie hat sich die Bundesregierung darauf verständigt, dass die heimische Stromproduktion ab dem Jahr 2030 bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammen muss. Rechnet man die nicht geförderte Wasserkraft mit ein, sind es aktuell 75 Prozent. "Fraglich ist, inwieweit die Ausbaugeschwindigkeit erreicht werden kann", meint dazu E-Control Vorstand Andreas Eigenbauer. Um dieses Ziel zu erreichen, würden 30 zusätzliche Terrawattstunden (TWh) benötigt. Von dieser Menge würden rund 8 TWh auf Wasserkraft und je 12 TWh auf Windenergie und Photovoltaik entfallen. Da das Ausbauvolumen im Vorjahr aber nur knapp eine TWh betragen haben, müsse hier dreimal so schnell ausgebaut werden.

Um den Ausbau voranzutreiben, arbeitet man im Umweltministerium gerade an neuen Förderrichtlinien für erneuerbare Energien. Man wolle weg von den derzeit fixen Einspeisetarifen hin zu marktbasierten Instrumenten. Das könnten etwa Investitionsförderungen oder Prämien sein.

Kleiner Preisanstieg erwartet

Am 1. Oktober wird die Trennung der gemeinsamen Strompreiszone zwischen Österreich und Deutschland vollzogen. Deutschland hat wegen Kapazitätsengpässen auf diese Trennung bestanden und von der Europäischen Energiebehörde recht bekommen. Österreich hat gegen die Entscheidung Klage beim Europäischen Gerichtshof eingebracht. Die Leistungskapazität an der deutsch-österreichischen Grenze beträgt neun bis zehn Gigawatt. Ab 1. Oktober sind aber nur 4,9 Gigawatt für Langfristprodukte von Stromhändlern vorgesehen.

Die andere Hälfte der Kapazitäten ist kurzfristigem, zum Beispiel tagesaktuellem, Handel vorbehalten. Für Österreich bedeutet das ein Preisanstieg, allerdings "nur im niedrigen einstelligen Prozentbereich", erklärt Eigenbauer. Wobei der Anstieg in den westlichen Bundesländern höher ausfallen könnte als im Osten Österreichs.