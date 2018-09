Bei Vögele schließen bis Ende September weitere 16 Filialen

Wien. (apa/kle) Bei der insolventen Modekette Vögele werden bis Monatsende weitere 16 Filialen schließen. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien bereits informiert, teilte der Masseverwalter am Dienstag mit. In Summe sperren damit 31 der österreichweit 102 Geschäfte zu. Der deutsche Restrukturierungsfonds GA Europe hatte Vögele vor zwei Wochen übernommen und 15 Filialen sofort geschlossen, die Schließung weiterer zehn bis 15 Standorte war angekündigt.

Nun sind es 16 Standorte geworden, die auch nicht fortgeführt werden. Es handelt sich um die Vögele-Filialen in Braunau, St. Pölten, Leoben (City Shopping), Innsbruck-Völs, Spittal (Neukauf), Graz-Seiersberg, Fürstenfeld FMZ, Rosental, Tamsweg, Feldkirchen, Graz Nord FMZ, Liezen ELI EKZ und Hohenems. Ebenfalls zugesperrt werden die unter der Marke OVS betriebenen Geschäfte im Klagenfurter Südpark, in Wien-Stadlau sowie im Fischapark in Wiener Neustadt. Von der sofortigen Schließung Mitte September betroffen waren die Filialen in Haid, Bad Radkersburg, Graz-Weinzöttl, Spittal (Bahnhofstraße), Mürzzuschlag, Graz St. Peter, St. Veit an der Glan, Reutte, Salzburg ZiB, Wien SCN, Lannach, Wolfsberg, Schwanenstadt, Vogau und Wien Awarenstraße.





Neuer Eigner stellt Geld bereit

Vögele hatte zuletzt rund 700 Beschäftigte. Geschäftsführer Thomas Krenn hofft, dass drei Viertel der Filialen und Arbeitsplätze erhalten bleiben. "Klar bedauere ich im Zuge der Schließungen den Verlust jedes einzelnen Arbeitsplatzes, aber in der Gesamtbetrachtung überwiegt jedenfalls die Überzeugung, mit GA Europe als neuem Eigentümer eine solide Basis für eine nachhaltige Zukunft erreicht zu haben", erklärte Krenn in einer Aussendung.

Die Kaufverträge sind mittlerweile unterschrieben. GA Europe übernimmt damit vom pleitegegangenen Schweizer Vögele-Konzern die Anteile an der Charles Vögele Austria GmbH sowie die Vögele-Firmen in Ungarn und der Slowakei. Es könne nun die schon dringend erwartete Herbstware geliefert werden, sagte Masseverwalter Clemens Jaufer. Die noch vorhandene Altware soll teilweise um bis zu minus 70 Prozent abverkauft werden.

Die Sanierer von GA Europe stellen das nötige Kapital für die Restrukturierung und für den Ankauf der Neuware bereit. Geplant sei, Vögele nach erfolgreicher Sanierung einem strategischen Investor weiterzuverkaufen. Kommenden Montag findet die Prüfungstagsatzung statt.