Schulden sind 2017 stark gesunken

Schulden in Mrd. Euro, Schuldenstand in Prozent des BIP, Schuldenstand nach Abbaueinheiten in Mrd. Euro, jeweils seit 2009.

© APAweb/APA Grafik

Schulden in Mrd. Euro, Schuldenstand in Prozent des BIP, Schuldenstand nach Abbaueinheiten in Mrd. Euro, jeweils seit 2009.

© APAweb/APA Grafik