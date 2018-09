Nächtigungsrekorde sind zu wenig

Wien. Der österreichische Fremdenverkehr boomt wie eh und je. Sowohl in den ersten vier Monaten der Sommersaison (Mai bis August) als auch in den ersten acht Monaten des Jahres (Jänner bis August) zusammen ist laut Statistik Austria die Zahl der Nächtigungen gestiegen.

Mit bisher 57,38 Millionen Übernachtungen liegt die laufende Sommersaison (Mai bis August 2018) um 2,2 Prozent über dem Vorjahresniveau, obwohl im August, dem traditionell stärksten Monat der Saison, ein Rückgang verzeichnet wurde. Im Zeitraum Jänner bis August 2018 stieg die Zahl der Übernachtungen um 3,3 Prozent auf 113,84 Millionen.

So weit, so gut. Eigentlich könnten sich die Touristiker zufrieden zurücklehnen - gäbe es nicht noch einige große Herausforderungen zu bewältigen. Fachkräftemangel, Bürokratie, zu wenig Eigenkapital: Die Schwachstellen sind altbekannt. Unter Einbindung aller Akteure im Tourismus, auch der Bundesländer, soll laut Nachhaltigkeits- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger bis März 2019 eine neue Strategie für den "Plan T" der Bundesregierung erarbeitet werden.

Internationale Trends und Herausforderungen

In den kommenden Monaten werden in den neun Bundesländern Workshops zu neun Kernthemen abgehalten. Gestartet wird am 1. Oktober in Wien, wo man sich mit internationalen Trends und Herausforderungen im Tourismus befasst.

Eine Umfrage unter 600 Betrieben dient als Grundlage für die Erarbeitung des neuen Masterplans für Tourismus. So sehen 87 Prozent der Branchenvertreter großes Potenzial in der Vertiefung von Kooperationen mit der Landwirtschaft, etwa bei den Themen Kulinarik, Urlaub am Bauernhof und Erhaltung der Naturlandschaften.

"Tourismus und Landwirtschaft sind Geschwister", betonte Günther Platter (ÖVP), Landeshauptmann von Tirol, am Donnerstag beim Kick-off des "Plan T" vor Journalisten. Eine stärkere Verschränkung der beiden Wirtschaftsbereiche könnte der Landflucht entgegenwirken. Platter: "Wir müssen den jungen Menschen in den Tälern Perspektiven bieten." Gerade Tirol als führendes Tourismusland im Alpenraum sei an einer strukturierten und zukunftsorientierten Herangehensweise interessiert. Und: "Uns geht es nicht um die Nächtigungsrekorde, sondern um die Wertschöpfung."

"Der Wettbewerb wird härter"

"Der Wettbewerb wird härter, die Konkurrenz schläft nicht." Petra Nocker-Schwarzenbacher, Obfrau der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich. Die heimischen Tourismusbetriebe bräuchten die richtigen Rahmenbedingungen für erfolgreiches Wirtschaften. So werde die Reduktion bürokratischer Hindernisse von 84 Prozent der Umfrageteilnehmer gefordert.

Köstinger betonte, dass in Österreich jeder fünfte Arbeitsplatz direkt oder indirekt vom Tourismus abhänge. Die letzte Gesamtstrategie sei vor etwa zehn Jahren erarbeitet worden: "Da war das Wort Digitalisierung gar nicht vorhanden."