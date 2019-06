Wien. Fünf Spitzenforschungsinstitute wollen im Netzwerk "Bridge" (Basic Research Institutions Delivering Graduate Education) voneinander lernen. Die Plattform wurde am Mittwoch präsentiert. Ziel sei es, Exzellenz in wissenschaftlicher Forschung und Ausbildung durch Kooperation zu stärken.

Gründungsmitglieder sind das Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg, das Francis Crick Institute (Großbritannien), das Weizmann-Institute (Israel), das Okinawa Institute of Science and Technology (Japan) und die Rockefeller University (USA).

Sie alle würden sich dadurch auszeichnen, dass sie ausschließlich Grundlagenforschung und Doktoratsausbildung kombinieren und sich damit von Universitäten, die auch Grundausbildung anbieten, und reinen Forschungsinstituten unterscheiden, erklärte der britische Medizinnobelpreisträger und Direktor des Crick Institute, Paul Nurse, im Rahmen einer Pressekonferenz.

Nicht geplant sei, über das Netzwerk spezielle gemeinsame Forschungsprojekte oder -kooperationen zu fördern, das passiere besser von den Wissenschaftern selbst, betonten die Institutsvertreter. Sie hoffen aber, dass sich die PhD-Studenten der verschiedenen Institute treffen und auch Arbeit und Kultur anderer Einrichtungen kennenlernen, um die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der Stätten zu verbessern.