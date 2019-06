Klosterneuburg. Das im Jahr 2009 eröffnete Institute of Science and Technology (IST Austria) gehört nach zehn Jahren zu den führenden Forschungsinstituten der Welt. Es entstand nach einer Idee des Wiener Experimentalphysikers Anton Zeilinger und widmet sich der Grundlagenforschung. Mittlerweile arbeiten mehr als 700 Personen aus 60 Ländern auf dem Areal in Klosterneuburg. Rund 50 Gruppen forschen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Neurowissenschaften und Biologie. Als "österreichisches Wunder" bezeichnete Bundespräsident Alexander Van der Bellen das Institut Dienstagabend bei der Zehn-Jahres-Feier. Als Erfolgsfaktoren nannte er unter anderem die Langzeitfinanzierung des Instituts und die völlige Absenz von politischem Einfluss. Bei der Beschlussfassung des Gesetzes zur Gründung des IST 2006 sei er allerdings noch skeptisch gewesen, erinnerte sich das Staatsoberhaupt.

Größe verdreifachen

Das IST Austria soll noch größer und besser werden, hatte Präsident Thomas Henzinger kürzlich schon in einem Interview mit der "Wiener Zeitung" betont. Für ihn sei es wichtig, dass es "kritische Masse erreicht", erklärte er bei der Jubiläumsfeier. Dazu müsste es seine derzeitige Größe in etwa verdreifachen. Das Ziel ist ambitioniert: Schon bis 2026 soll die Anzahl der Professoren knapp verdoppelt und 1000 Mitarbeiter am Institut beschäftigt werden.

Die Finanzierung des IST Austria erfolgt durch den Bund und das Land Niederösterreich, und zwar über langfristige Finanzierungszusagen. So erhält das Institut zwischen 2017 und 2026 rund 1,4 Milliarden Euro, wobei vom Bund maximal 990 Millionen Euro kommen, vom Land 368 Millionen Euro. Ein Teil des Geldes ist an die Einwerbung von Drittmitteln und an die Erfüllung von Qualitätskriterien gebunden.