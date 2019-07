Autor WZ Online

Wien. Der Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC) verfügt im kommenden Jahr über sein bisher größtes Budget: 2020 wird der ERC sogenannte "Blue-Sky-Forschung", also rein von Neugier getriebene Forschung ohne unmittelbare Verwertungsperspektiven, mit insgesamt 2,2 Milliarden Euro fördern. Insgesamt sollen davon rund 1100 Spitzenforscher profitieren.

Wie in den Vorjahren ist der überwiegende Teil der Förderung (61 Prozent) für Wissenschafter im frühen bis mittleren Lebensalter vorgesehen: Dafür werden "Starting Grants" (2020 in Summe: 677 Millionen Euro) und "Consolidator Grants" (657 Millionen Euro) vergeben. Für etablierte Wissenschafter gibt es "Advanced Grants" (492 Millionen Euro), mit "Synergy Grants" (350 Millionen Euro) wird Pionierforschung von kleinen Forschergruppen gefördert. Um die Kluft zwischen Grundlagenforschung und frühen Phasen einer marktfähigen Innovation zu überbrücken vergibt der ERC zudem "Proof of Concept-Grants" (25 Millionen Euro).

Neu ist, dass Preisträger der "Starting-", "Consolidator-" und "Advanced Grants" bis zu einer Mio. Euro zusätzlich zur Deckung außergewöhnlicher Kosten beantragen können. Bisher war dies je nach Förderpreis gestaffelt. In Österreich unterstützt die Forschungsförderungsgesellschaft FFG als Nationale Kontaktstelle Antragsteller beim ERC. (apa)