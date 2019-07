Autor WZOnline

Wien. Vor der ersten Woche mit zahlreichen Aufnahmeprüfungen an den Universitäten (eine zweite folgt am Ende des Sommers) mit teils hohen Anmeldezahlen mutet es ein wenig paradox an: Eigentlich sinkt die Zahl der Studienanfänger derzeit - trotzdem gib es heuer neue Zugangsbeschränkungen. Allerdings sind die Studentenströme derzeit unberechenbar bzw. verteilen sich ungleichmäßig.

Ab dem Studienjahr 2019/20 haben die Unis die Möglichkeit bekommen, zusätzlich zu den bestehenden Zugangsbeschränkungen auch noch Hürden in den Fächern Jus, Fremdsprachen und Erziehungswissenschaften sowie in nur lokal überlaufenen Studienrichtungen einzuführen. Dies geschah nach jahrelangem Drängen der Unis aufgrund steigender Anfänger- und Studentenzahlen. Mittlerweile sind aber die Anfängerzahlen zwei Jahre hintereinander gesunken.

16.400 Bewerber für Medizinstudium

Bei der Zahl der Studienwerber ist die Entwicklung uneinheitlich. Im Medizinstudium gehen die Zahlen mehr oder weniger konstant nach oben: Heuer haben sich erstmals mehr als 16.000 Personen für einen der 1.680 Plätze registriert - das dürfte vor allem damit zu tun haben, dass viele in den Jahren davor Gescheiterte es erneut versuchen.

Einen besonders starken Zuwachs gab es in Wien: Hier meldeten sich 8.217 Personen (2018: 7.451) an. An der Medizin-Uni Innsbruck stieg die Bewerberzahl von 3.766 (2018) auf 3.826, an der Medizin-Uni Graz von 2.969 (2018) auf 3.084. In Linz ging die Bewerberzahl heuer mit 1.316 Personen gegenüber dem Vorjahr (1.694) zurück - aufgrund zusätzlicher Plätze war sie hier 2018 besonders stark angewachsen.

An der Medizin-Uni Wien stehen 740 Plätze zur Verfügung, an der Medizin-Uni Innsbruck 400, an der Medizin-Uni Graz 360 und in Linz 180. Damit kommen in Wien elf Bewerber auf einen Platz, in Innsbruck rund zehn, in Graz rund neun und in Linz sieben. Im Schnitt erschienen in den Vorjahren rund 80 Prozent der Angemeldeten auch zum Test - für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren waren 110 Euro zu bezahlen.

Manche Studienplätze bleiben leer

Auf der anderen Seite bekommen manche Universitäten ihre beschränkten Studienplätze gar nicht voll: Sowohl an der Uni Wien als auch an der Uni Graz blieb die Zahl der Bewerber etwa in Jus und den Wirtschaftsstudien unter der zur Verfügung stehenden Platzzahl. Andere Unis verzichteten von vorneherein auf die Möglichkeit der Zugangsbeschränkung. Grund dafür ist die neue Unifinanzierung: Je mehr prüfungsaktive Studenten eine Uni hat, desto höher der Anteil am Budgetkuchen - und im Regelfall bedeuten weniger Studenten auch weniger Prüfungsaktive.