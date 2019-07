WZ Online

Sriharikota. Im zweiten Anlauf hat Indiens erste Mondlandemission begonnen: Die Rakete mit dem Orbiter Chandrayaan-2 startete am Montag planmäßig um 14.43 Uhr (Ortszeit, 11.13 Uhr MESZ) vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh. Vor eine Woche war die Mission knapp eine Stunde vor dem Start wegen eines technischen Problems abgesagt worden.

Suche nach Wasser

"Chandrayaan-2" hat unter anderem ein Landemodul mit einem Rover an Bord. Es soll im September auf dem kaum erforschten Südpol des Mondes auftreffen. Ziel der 142 Millionen Dollar (rund 126 Millionen Euro) teuren Mission ist die kartographische Erfassung der Mondoberfläche und die Erforschung ihrer Zusammensetzung sowie die Suche nach Wasser.

Vierte Mondlandenation

Indien will als vierte Mondlandenation der Welt in die Geschichte eingehen. Zuvor landete die am 20. September 1970 die sowjetische Sonde Luna 16 auf dem Mond, während die Sowjetunion ihren bemannten Mondflug zwar projektierte, nicht aber verwirklichte. Als dritter Nation gelang der Volksrepublik China am 14. Dezember 2013 eine Mondlandung mit der Sonde Chang’e-3. Am 3. Januar 2019 landete China ein zweites Mal auf dem Mond: Die Sonde Chang'e-4 erkundete erstmals die Mondrückseite. (apa)