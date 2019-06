Autor Gerhard Stadler

"L’Autriche, c’est ce qui reste": Dieser dem französischen Premier Clemenceau zugeschriebene Satz charakterisiert das wichtigste Ergebnis des "Diktates von Saint-Germain", wie oft die Bewertung des Österreich treffenden Vertrages von 1919 ist: Es wurde mit den neuen Grenzen auf 29 Prozent der Fläche der 1914 "im Reichsrat vertretenen Königreiche und Länder" reduziert. Dies war (und ist) größenmäßig etwa der Raum, den Kaiser Maximilian I. 1505 erreicht hatte.

Anfang Mai wurde das von Hunger und Trennungswünschen der westlichen Bundesländer bedrohte Österreich aufgefordert, eine Delegation nach Saint-Germain bei Paris zu senden. Der für Außenpolitik zuständige Staatssekretär Otto Bauer, der den Anschluss an Deutschland forcierte, lehnte die Delegationsleitung ab. Daher musste sie sein sozialdemokratischer Parteikollege Staatskanzler Karl Renner übernehmen.

Kleine Delegation

Renner war als Reichsratsabgeordneter innenpolitisch und in Minderheitenfragen erfahren, doch außenpolitisch ein Neuling. Zur Delegation gehörten (nur) 35 Personen. 12 waren Vertreter der Gebiete, auf die die neue Republik Deutschösterreich auch Anspruch erhob, auf das von US-Präsident Wilson 1918 stipulierte Selbstbestimmungsrecht der Völker vertrauend: Südtirol, die Randgebiete der ehemaligen Kronländer Böhmen und Schlesien nebst einiger Sprachinseln dort und in Mähren, sowie die Südsteiermark und Deutsch-Westungarn. Gleichrangige Verhandlungsziele waren der Anschluss an Deutschland und die Abwehr eines Kriegsschuldartikels, um den vermeintlich lebensunfähigen neuen Staat vor der Verpflichtung von Reparationen zu schützen.

Doch all dies war bereits entschieden - negativ, in Vorgesprächen der Siegermächte und im Entwurf des Vertrages mit Deutschland (der Anfang Mai bekannt war und in Broschüren käuflich gewesen sein soll): Ein Aufgehen Österreichs in Deutschland hätte dazu geführt, dass das nach Ansicht der Alliierten kriegsschuldige Deutschland für den Verlust von Ostgebieten und Elsaß-Lothringen mit Österreich entschädigt worden wäre!

Die Brennergrenze wiederum war seit dem Londoner Vertrag vom April 1915 eine völkerrechtliche Zusage der Alliierten an Ita-lien, das dafür in den Krieg gegen Österreich-Ungarn eintrat. Auch beim Anspruch auf die von Deutschsprachigen besiedelten Teile der böhmischen Länder stellte sich ein rechtliches Problem: Die "Vierzehn Punkte" Wilsons waren als Vorschlag für eine neue Friedensordnung unverbindlich. Hingegen war die Anerkennung der Tschechoslowakei durch die Alliierten als kriegführend und im Oktober 1918 als unabhängiger Staat, völkerrechtlich relevant - und sie ging vom historischen Ganzen der Länder der böhmischen Krone aus. Weiters: Dass der Krieg den Alliierten von den Mittelmächten "aufgezwungen worden war" und von diesen daher Schadenersatz zu erfolgen habe, fand sich bereits in Art. 231 des Vertragsentwurfes mit Deutschland (dem für Österreich später der Art. 177 entsprach).