Autor Wolfgang Machreich

München hat die Maut quasi in den Genen. Deshalb ist es auch kein Zufall, dass die Rufe nach einer deutschen Autobahnmaut für Ausländer aus der bayerischen Hauptstadt am lautesten tönen - und vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) jetzt einen Dämpfer erhielten.

Diese Stadt verdankt ihre Gründung ganz und gar der Idee, dass zahlen muss, wer vorbei will: Herzog Heinrich der Löwe, einer der erfolgreicheren Welfen, war knapp bei Kasse. Er hatte zwar vom Stauferkaiser Friedrich I. Bayern zugesprochen bekommen, die Mauteinkünfte aus der Salzschifffahrt auf der Isar steckte aber immer noch Otto, der Bischof von Freising, ein. 1151 zerstörten Heinrichs Reiter deswegen die Mautstation des Bischofs. Die Föhringer Burg am Hochufer der Isar, die Mautbrücke und der dazu gehörige Markt wurden angezündet und dem Erdboden gleichgemacht.

Nach diesem "Föhrenburger Schreckenstag" ließ der Bayern-Herzog die Salzstraße verlegen und durch den neuen, eigens dafür gegründeten Ort München führen. Ganz ungeschoren kam aber auch Herzog Heinrich nicht davon. Der Kaiser gab der Beschwerde des Bischofs zumindest teilweise recht: Ein Drittel der Einkünfte des neuen Marktes aus Zoll, Markt und Münze musste Heinrich an Otto abliefern.

EU als Zoll-Aufseher

Heute hat die Europäische Union die Rolle des Aufsehers und Streitschlichters in Zollfragen übernommen. Das Prinzip der Nicht-Diskriminierung anderer EU-Bürger wird durch eine deutsche Pkw-Maut nicht verletzt werden, entschied in der Vorwoche der EuGH im Sinne der Klage Österreichs gegen die deutsche "Ausländermaut". Wenn eine Maut, dann für alle. Der deutsche Plan, Lenkern von in Deutschland zugelassenen Autos die Vignettenkosten über eine billigere Kfz-Steuer zu ersetzen, diskriminiert Autofahrer anderer Länder und behindert den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr, rügten die EuGH-Richter.

Im deutschen Verkehrsministerium wird nun an einem anderen Maut-Modell nach dem Nutzer- und Verursacherprinzip getüftelt. Und mit etwas fiskalischer Kreativität lässt sich gewiss auch für Deutschland eine Lösung finden, um - wie es ein CSU-Politiker ausdrückte, "die Ausländer am Straßenbau zu beteiligen, ohne die eigenen Leute mehr zu belasten".

Flexibilität und Kreativität lautet das Erfolgsmodell für Maut und Zölle seit ihrer flächendeckenden Etablierung im Römischen Reich. Aber schon der antike Grieche konnte nicht einmal umsonst sterben, sondern wurde mit einem unter die Zunge gelegten Obolus für den Fährmann Charon auf die Überfahrt ins Totenreich geschickt.