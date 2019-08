"Zwischen Salzburg und Bad Ischl pfeift a liebe kleine Eisenbahn, raucht ein bißl, pfaucht ein bißl: und dann taucht sie wieder an."

Diese melodische Hommage an die Schmalspurbahn, die von 1893 bis 1957 den Kurort Bad Ischl mit der Stadt Salzburg verband, stimmen die Fahrgäste in Franz Antels Film "Kaiserball" (1956) auf dem Weg in den Urlaub an. Sie besingen die dampfbetriebene Lokalbahn nicht ohne Wehmut um die im Nachkriegsfilm idealisierte Monarchie: "So was Gemütliches gibt es noch heut’ in der narrischen, damischen Zeit." Vor dem Hintergrund malerischer Landschaftsszenen machte Heinz Musils Musik die Ischlerbahn zur Ikone im Volksgedächtnis, sodass sogar heute noch viele Menschen beschwören, sie sei im Film "Im Weißen Rössl" mit Peter Alexander und Waltraud Haas auch vorgekommen. Das ist sie nicht, denn dieser Film wurde erst 1960 gedreht, als die Ischlerbahn bereits eingestellt war. Anders als ihre Filmrollen hatte ihr Ende jedoch nichts Romantisches.

Obwohl sie in ihrem letzten Betriebsjahr, 1957, 600.000 Pendler, Schüler und Touristen transportierte, war die Salzkammergut-Lokalbahn (SKGLB) über Jahrzehnte defizitär. Ihre Einstellung ist aber nicht nur ein Lehrstück über eine Geschäftsgebarung auf falschen Geleisen, sondern auch eines über Lobbying und Politik. Sie ist ein treffliches Beispiel für den Sieg der Straße über die Schiene, der heute noch erbittert geführt wird, obwohl die schädlichen Folgen des Autoverkehrs auf die Umwelt längst erwiesen sind und viele Menschen es lieber anders hätten.

"Typisch österreichischer Zug"

"Als im Sommer 1957 bekannt wurde, dass die Ischlerbahn eingestellt werden sollte, gingen bei der ersten Großdemonstration in der Stadt Salzburg 2000 Leute für ihre liebgewonnene Bahn auf die Straße", erklärt der Eisenbahn-Experte Werner Schleritzko. Den gebürtigen Wiener, der im Hauptberuf Asset Manager ist, bewegt seit der Kindheit eine Leidenschaft für die Bahn und seit 1994 insbesondere für die Ischlerbahn. "Es begann mit der Suche nach den alten Bahntrassen. Etwa die Hälfte der Strecke kann man immer noch entlanggehen", berichtet er. Wo früher der Zug etwa in Lueg am Wolfgangsee vor einem Gastgarten mit karierten Tischtüchern Halt machte, befindet sich heute ein Kai samt Spazierweg. Wo die Dampflok das Mondsee-Ufer entlang tingelte, pflastert sich heute die ausgebaute B 154 über den Boden. Bald wurde Schleritzkos Spurensuche zum Krimi, im Zuge dessen der Finanzexperte Lücken in den Geschichtsbüchern fand: Gut dokumentiert waren die ersten 30 und die letzten zehn Jahre der Ischlerbahn, über die Zwischenkriegszeit waren die Publikationen hingegen mangelhaft.