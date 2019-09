Am 1. Oktober 1949 steht Mao Zedong, "ein Mann mit zerknitterter Stoffmütze und abgetragener Kleidung, auf einer Plattform am Tiananmen, am Tor des Himmlischen Friedens, in Peking. Er blickt über den riesigen Platz, der mit kleinen, zu ihm erhobenen Gesichtern erfüllt war - dem Volk. Sie singen Lieder über ihn, sie wünschten ihm in Sprechchören, er möge noch zehntausend Jahre leben. Er selbst ist für die Menge kaum zu sehen. Aber auf der historischen Mauer, dicht unter der Stelle, wo er steht, hängt ein gigantisches Bild seines lächelnden Gesichts."

Diese Zeilen schrieb der 1973 verstorbene ungarische Autor und Journalist Georg Paloczi-Horvath über den 1. Oktober 1949, an dem in Peking Hunderttausende die Geburt einer Nation, eines neuen China feiern. Die Menge zelebriert das Ende des Eroberungskrieges Japans und des Bürgerkriegs, das Ende von Chaos, Demütigung und Schmach, Unterwerfung und Zerstückelung des Landes durch Kolonialmächte.

Mao Tse-Tung: (geboren am 26. Dezember 1893 in Shaoshan, gestorben am 9. September 1976 in Peking) war ein chinesischer Revolutionär, Politiker und

Vorsitzender der Chinesischen Kommunistischen Partei. Er rief am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China au und führte China bis zu seinem Tod. Fragt man heute in China nach der Bilanz der Herrschaft Maos, dann

lautete diese offiziell immer noch: 70 Prozent gut, 30 Prozent schlecht. Mao hatte Anteil daran, China vom Joch Japans zu befreien, und wird in der Volksrepublik als Vater der Nation geehrt. Das Mausoleum in Peking

gilt als fixer Pilgerort für die Parteikader. Weniger gern erinnern sich die Mitglieder der Nomenklatura in Peking an die Schrecken der Anti-Rechts-Kampagne, bei der rund 550.000 Menschen verfolgt wurden, oder die Hungersnot von 1958 bis 1961 im Gefolge des "Großen Sprungs nach vorn" mit Millionen von Toten und dem Terror der Kulturrevolution, in der zwischen 500.000 bis zwei Millionen Menschen ums Leben kamen.

"Wenn China erwacht, wird die Welt erzittern." Das hatte der nach St. Helena verbannte Napoleon Im Jahre 1817 einer britischen Delegation, bestehend aus Sir Henry Ellis, Sir George Staunton und Earl William Amherst, die gerade von einer erfolglosen diplomatischen Mission aus Peking zurückgekehrt war, prophezeit: War nun, am 1. Oktober 1949, dieser napoleonische Moment gekommen?

"Überall im Land sahen die Menschen der Befreiung mit einer Mischung aus Angst, Hoffnung und Resignation entgegen", schreibt Frank Dikötter in seinem Buch "The Tragedy of Liberation - A History of the Chinese Revolution 1945-1957". Die Großgrundbesitzer wurden enteignet, die Kommunisten verteilten einen Teil des Landes an Kleinbauern, fast zwei Millionen Großgrundbesitzer wurden ermordet. In den Säuberungswellen danach sollen bis Ende 1951 weitere zwei Millionen Menschen ums Leben gekommen sein.

Revolutionsführer Mao Tse-Tung. - © Bettmann

Die Kommunisten feierten überschwänglich ihren Sieg. Der Wiener Arzt, Schriftsteller und Journalist Fritz Jensen, der 1939 als Jude und Kommunist von Wien nach China floh und sich Maos Truppen anschloss, schreibt in seinem 1949 erschienenen Buch "China siegt" bewundernd: "Nun holen die tausend Millionen die industrielle Revolution nach. Nicht als eine technische Revolution, nicht als eine Revolution des Bürgertums, sondern als eine Revolution des ganzen Volkes. (...) Das Antlitz der Welt wird sich verändern. Es wird das Antlitz der Freiheit und der Menschenwürde sein. Das ist die Vision Mao Zedongs." Jensens Prognose von der Industrialisierung Chinas sollte sich erfüllen - wenn auch nicht zuletzt durch Investitionen des Westens. Das Versprechen von Freiheit hingegen ist bis heute nicht eingelöst.

Rote Garden lesen zu Dienstbeginn im "Roten Buch" Mao Tse Tungs. Die Aufnahme entstand um das Jahr 1970. - © Getty/Keystone

Eine Forscherin an der Hunan Akademie für Bodenkultur in Changsha arbeitet an biologischen Pestiziden für die Landwirtschaft. China investiert Jahr für Jahr mehr in Forschung und Entwicklung. - © Getty/Jie Zhao