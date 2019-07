WZ Online

Wien. Für die kommenden Tage sind wieder Temperaturen um die 30 Grad angekündigt. Die Hitze belastet nicht nur den Kreislauf eines Menschen, sondern auch dessen Psyche, warnt der Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der Medizinischen Universität Wien. "Die Aussicht, dieser Hitze nicht entfliehen zu können, führt zu seelischen Problemen, die nicht unterschätzt werden dürfen", so der Experte in einer Aussendung der Uni. Vor allem bei älteren und geschwächten Menschen, aber auch bei jüngeren Personen, die mangelnde Fitness haben, führe das zu einer deutlichen Zunahme an Stress, Ängsten und Depressionen.

"Diese Menschen haben richtig Angst, dass ihnen etwas passiert und dass sie diesen Belastungen nicht standhalten", so Hutter. Mentale Probleme könnten auch durch Existenzängste ausgelöst werden - das betrifft bei großer und langanhaltender Hitze insbesondere Landwirte. "Dürre, Waldbrände, aber in der Folge auch Hagel und Unwetter sowie andere Wetterkapriolen belasten die Landwirtschaften schwer - und damit auch die davon lebenden Menschen."

Hitzewelle über Wochen

Von Hitze betroffen seien auch Menschen, die Medikamente einnehmen oder sogenannte Co-Morbiditäten aufweisen. Einfaches Beispiel sei der Bluthochdruck. "Personen, die an hohem Blutdruck leiden und dagegen Mittel einnehmen, sollten rechtzeitig, am besten vor dem Sommer, die Dosierung vom behandelnden Arzt checken lassen. Hitze erweitert die Blutgefäße ohnehin schon und senkt so den Blutdruck, der Blutdrucksenker fährt den Blutdruck noch weiter hinunter."

In Zukunft wird es wohl nicht leichter werden. Die Prognose-Daten für Österreich zeigen, dass sich die Dauer einer Hitzewelle bis ins Jahr 2050 verdoppeln wird. Derzeit dauert eine Hitzewelle in Wien durchschnittlich drei bis fünf Tage, bis 2050 wird sich das auf sechs bis zehn Tage erhöhen. Und bis ins Jahr 2100 werden sich die Anzahl der Hitzetage sogar verzehnfachen. Dann sind Hitzewellen mit Tropennächten mit sogar wochenlanger Dauer möglich. (apa)