Zwei Ereignisse, die die Wissenschaft stark beeinflussten, feiern Jubiläum: Die entscheidende Überprüfung von Albert Einsteins Relativitätstheorie wird 100 Jahre alt. Und vor 70 Jahren bewies Kurt Gödel, dass die Relativitätstheorie eine merkwürdige Art

von Universum erlaubt.



"Does Future Lie in the Past?" heißt eine internationale Konferenz der Kurt Gödel Society und des Instituts Wiener Kreis

an der Uni Wien, die Logik, Computerwissenschaften und Physik verknüpft. Am 25. Juli um 17 Uhr spricht die Philosophin Juliet

Floyd ("In and Out of Mind:

Wittgenstein and Gödel, Post and Turing"), am 26. Juli um 18.30 Uhr der Physiker John D. Barrowüber ("100 Years of Universes").