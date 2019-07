WZ Online

Wien. Junge Eltern können es zumeist kaum erwarten, dass ihr Nachwuchs endlich die lang ersehnten ersten Worte spricht. Meist tritt dieses Ereignis im Alter von 12 bis 18 Monaten ein. Ungefähr ab dem zweiten Lebensjahr schreitet die Sprachentwicklung immer weiter voran. Die Kommunikation nützt den Kleinen in zweierlei Hinsicht. Einerseits erhalten sie über die Sprache wichtige Informationen. Andererseits dient sie dem Kind selbst als Kommunikationsmittel mit anderen. Was Eltern allerdings häufig nicht wissen: Voll ausgereifte Neugeborene können schon unmittelbar am Tag nach ihrer Geburt Sprachlaute von nichtsprachlichen Lauten unterscheiden.

Die entsprechenden Regionen im Gehirn spezialisieren sich schon im Mutterleib, berichten Mediziner der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Medizinischen Universität Wien. Nachweisbar ist diese Veränderung von bestimmten Bereichen des Stirn- und Schläfenlappens der linken Hirnhälfte für die Sprachverarbeitung schon in diesem frühen Alter. Wichtig ist diese Erkenntnis auch für die Versorgung Frühgeborener.

Natürliche Filterung der Sprachlaute durch das Fruchtwasser

Bereits im letzten Schwangerschaftsdrittel ist das Hörorgan des Fötus funktionsfähig und im Gehirn bilden sich sprachspezifische Areale. Dabei spielt die natürliche Filterung der Sprachlaute durch das Fruchtwasser und durch die Geräusche des mütterlichen Organismus eine große Rolle. Die letzten Wochen vor der Geburt sind daher für die ersten Schritte der Sprachentwicklung von großer Bedeutung und haben Auswirkung auf den weiteren Sprachverlauf, berichtet die Universität in einer Aussendung.

Eine Arbeitsgruppe um die Neurolinguistin Lisa Bartha-Doering vom Comprehensive Center for Pedriatics verwendete zur Messung dieser frühen Hirnaktivität die sogenannte funktionelle Nahinfrarot-Spektroskopie. Damit können während der Wahrnehmung von Sprache die Veränderungen der Sauerstoffanreicherung in der Hirnrinde der Babys gemessen werden. Dabei zeigte sich, dass viele ehemals frühgeborene Kinder zum errechneten Geburtstermin Sprache noch nicht von nichtsprachlichen Lauten unterscheiden können.

Ihnen fehlen die wohl wichtigen letzten Wochen vor der Geburt in der natürlichen Umgebung des mütterlichen Organismus, um gefilterte Sprachlaute verarbeiten zu können. Die Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der akustischen Umgebung auf den Früh- und Neugeborenen-Stationen, betonen die Forscher.

"Eine Lautumgebung ähnlich der Situation im Mutterleib, inklusive elterliche Stimmen und Reduktion der Umweltgeräusche, kann die Entwicklung der Sprachareale im Gehirn von frühgeborenen Kindern unterstützen und somit die weitere Sprachentwicklung erleichtern", so Bartha-Doering. Im AKH Wien und der Medizinischen Universität sei vieles umgesetzt, nun würden die neonatologischen Stationen weiter adaptiert. (apa)