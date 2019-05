Thomas Henzinger geboren am 8. Dezember 1962 in Linz, ist erster Präsident des Institute of Science and Technology (IST) Austria. Nach dem Informatik-Studium an der Universität Linz promovierte er 1991 an der Stanford University. Er war Professor an der University of California in Berkeley und Direktor des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken.