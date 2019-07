Bereits zum dritten Mal rufen Blühendes Österreich und Global 2000 die Österreicher zur Schmetterlingszählung in ihren Gärten auf. Bis zum 28. Juli soll der Bestand der Schmetterlinge über die App "Schmetterlinge Österreichs" erhoben werden. Im Jahr 2018 war der Kaisermantel die meistgesichtete Art.

Bereits die Hälfte aller heimischen Arten sind vom Aussterben bedroht oder gefährdet, so die Experten. Für genauere Daten ist die Erhebung hilfreich. Letztes Jahr hatten tausende Citizen-Scientists innerhalb von 25 Tagen 23.000 Schmetterlingsbeobachtungen gesammelt. In die App sind 189 in Österreich vertretene Arten mit Fotos und Steckbriefen eingespielt.

Sommerschwerpunkt auf privaten Flächen

Die Zählung unter dem Motto "Zeig her deinen Schmetterlingsgarten" ist der Sommerschwerpunkt der App. Grundsätzlich findet sie das ganze Jahr über statt. Schmetterlinge können demnach beim Wandern, Spazieren oder im Park fotografiert und hochgeladen werden.

"Wir wollen herausfinden, welche Schmetterlinge in den heimischen Gärten oder auch auf Balkonen und Terrassen vorkommen. Die Zählung in den Gärten ist ein wichtiger Baustein, um den Zustand der Faltervielfalt auf privaten Flächen in Österreich zu dokumentieren", so Helmut Höttinger, Schmetterlingsexperte und wissenschaftlicher Betreuer der App in einer Aussendung.