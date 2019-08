Berkeley/Wien. Rekordhitze und Waldbrände verursachten in Alaska in den vergangenen Wochen verheerende Verwüstungen. Doch welchen Einfluss haben solch in ihrer Zahl zunehmenden Ereignisse auf die nördlichsten Wälder? Die Kombination aus Klimawandel und Bränden bewirkt, dass die Zahl der immergrünen Nadelbäume zurückgeht - hingegen die Zahl der Laubbäume zunimmt, berichten nun Forscher des Berkeley Lab im Fachblatt "Nature Plants".

Berechnungen sagen voraus, dass sich die derzeitige Vorherrschaft der Nadelbäume - genauer der dort beheimateten Schwarzfichten - um 25 Prozent reduzieren wird. Auch Moosen und Flechten wird das Leben erschwert. Sie werden den Forschern zufolge gar um 66 Prozent zurückgedrängt. Hingegen werden sich Laubbäume, wie die Espe, mehr und mehr behaupten, so die Prognosen. Diese massive Veränderung der Vegetation habe nachhaltige Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem und das Klima, schreiben die Forscher in der Studie.

"Die Ausbreitung der Laubwälder in die wärmer werdende Region wird Effekte auf den Kohlenstoffkreislauf des nördlichen Ökosystems haben", betont Studienautor und Klimaforscher Zelalem Mekonnen. Der Wald werde weiterhin ein Auffangbecken für Kohlenstoff bleiben, also mehr Kohlenstoff aufnehmen als er freilässt. Doch noch ist offen, ob die diesbezüglichen Werte zu- oder abnehmen werden. Weitere Studien sollen dies klären.

Schnellere Zersetzung am Boden

Wesentlichen Einfluss auf das Ökosystem werden die Laubbäume haben, so die Forscher. Anders als Immergrüne lassen sie jährlich ihre Blätter zu Boden sinken. Das könnte dort zu einer schnelleren mikrobiellen Zersetzung führen, aber insgesamt auch zu einer größeren Ausdünstung. Das könnte wiederum die Klimaerwärmung verstärken. Andererseits dringt durch kahle Laubbäume mehr Schnee bis auf den Boden, wodurch die Sonne stärker reflektiert wird, was wiederum zu einem Kühlungseffekt führen könnte. Wiederum seien blattlose Gewächse weniger schnell entflammbar als immergrüne Bäume. Andererseits beeinflusst der Verlust von Farnen und Moosen under dem sommerlichen dichten Blätterdach auch die Tierwelt der Region.

Ihre Modellberechnung könne auch auf andere nördliche Regionen angewendet werden, denn die fundamentalen Mechanismen, die dieser Dynamik zugrunde liegen, seien dort ähnlich, so die Forscher.