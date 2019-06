Autor Thomas Seifert

Wien. Es geht um nichts weniger als die Wiederentdeckung des Menschen in einer Welt der Entfremdung. "Autonome Technologien, wildgewordene Märkte und zu Propaganda-Waffen umfunktionierte Massenmedien haben unsere Gesellschaft auf den Kopf gestellt, lähmen unsere Fähigkeit, konstruktiv zu denken, uns vernünftig zu vernetzen und zielgerichtet zu handeln. Es fühlt sich so an, als würde unsere Gesellschaft auf der Kippe stehen. Es fehlt uns am kollektiven Willen und der notwendigen Koordinierung, um jene Fragen anzugehen, die für das Überleben unserer Spezies unabdingbar sind." So liest sich der erste Absatz von Douglas Rushkoffs neuem Buch "Team Human". Der Autor und Lektor für Medientheorie an der New York University hat für sein Buch das Motto der Hollywood-Filmproduzentenlegende Samuel Goldwyn beherzigt: "Mit einem Erdbeben anfangen und dann ganz langsam steigern." Es muss schon das Ende der Menschheit drohen. Mindestens. Man kann aber Douglas Rushkoff nicht vorwerfen, dass er im Laufe seines Lebens nicht die Nase im Wind gehabt hätte. Mitte der 90er weihte Rushkoff die Welt mit seinem Buch "Gen X-Reader" in die Geheimnisse der Generation X ein und entwickelte sich zu einem der scharfsinnigsten Beobachter der Halbleiterchip-Silizium-Ära, in der wir heute leben.

Rushkoff kritisiert, dass in die Technologien, die das Leben heute bestimmen, von den Märkten und dominanten kulturellen Institutionen, von der Religion über die Gesellschaft bis hin zu den Medien eine antihumanistische Agenda eingebaut ist. Das Internet, das die Menschen eigentlich hätte zueinander bringen sollen - Soziale Netzwerke, Plattformen für Kreativität -, sei zu einem Instrument der Isolation geworden.

Rushkoff ist nicht allein in seinem Kulturpessimismus.

Überwachungskapitalismus

Die US-Wirtschaftswissenschafterin und emeritierte Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Harvard Business School, Shoshana Zuboff, schlägt in dieselbe Kerbe. Sie hat zuletzt ein Buch unter dem Titel "Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus" vorgelegt, in dem sie die Sammlung von personenbezogenen Daten durch Internetkonzerne wie Google und Facebook kritisiert. In diesem Buch hat sie den Begriff Überwachungskapitalismus geprägt. Interessant daran ist der Verweis auf die Entwicklung im Industriekapitalismus. In dieser Ära sei die Massenproduktion perfektioniert worden. Im Überwachungskapitalismus, so Zuboff, werde nun das massenhafte Sammeln von Daten perfektioniert. Zuboffs Urteil: Der "Überwachungskapitalismus zerstöre die innere Natur des Menschen".