Chris Dancy ist der wohl vernetzteste Mensch auf Erden. Der 51-jährige New Yorker tourt als Vortragender rund um die Welt, hält Workshops auch an Universitäten. Beim FifteenSeconds-Festival 2019 in Graz fungierte er als Speaker. In seinem Buch "Don’t Unplug" zeigt er auf, wie Technologie sein Leben gerettet hat.