Hallo,

mein Name ist Georg Renner, ich bin seit mehr als 15 Jahren Journalist und habe in dieser Zeit eine gewisse Leidenschaft für Sachpolitik entwickelt. Heißt: Wenn du wissen willst, wer hinterrücks was über wen sagt, was jetzt der neueste türkis-grüne Deal zur sicher anstehenden Neuwahl ist oder ob ein Ex-Kanzler jetzt aber wirklich (k)ein Comeback plant, bist du bei mir falsch.

Aber: Ich liebe Statistiken und Studien, parlamentarische Anfragebeantwortungen und Ministerratsvorträge, Gesetzes- und Verordnungstexte. Und um die und einiges mehr wird es sich in diesem Newsletter jede Woche drehen. Ziel wäre, dass Ihr am Ende dieses Newsletters ein besseres Bild von einem politisch relevanten Thema habt und so eine informiertere Entscheidung treffen könnt – ohne, dass ich eine Richtung vorgebe, in die diese Entscheidung fällt.

Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert.

Danke,

Georg Renner