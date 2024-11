Aida ist eine österreichische Café-Konditorei-Kette, die 1913 gegründet und von Generation zu Generation weitergegeben worden ist. In Wien gibt es 23 Aida-Filialen, zudem zwei Filialen in Innsbruck und je eine Filiale in Graz, Groß-Enzersdorf und am Flughafen Wien-Schwechat. Auch in München und Berlin gibt es je eine Filiale im Franchise.