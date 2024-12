Die ehemalige Sowjetrepublik Georgien (früher auch als Grusien oder Grusinien bezeichnet) ist seit 1991 unabhängig. Seit damals liegt Georgien im Streit mit Russland über die Provinzen Abchasien und Südossetien, der im Jahr 2008 im Kaukasus-Krieg gipfelte. Auch Georgiens Nachbarschaft ist unruhig: Armenien und Aserbaidschan liegen im Dauerclinch um die Region Bergkarabach. Und der russische Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar 2022 hat auch in Georgien, das direkt gegenüber am Schwarzen Meer liegt und im Norden an Russland grenzt, neue Ängste geweckt. Daher hat der „Balkon Europas“ (wie sich das Land selbst bezeichnet) zeitgleich mit der Ukraine und Moldawien einen Antrag auf EU-Beitritt eingereicht. Im Dezember 2023 wurde dem Land der EU-Kandidatenstatus zuerkannt, seither ist der Beitrittsprozess aber ins Stocken geraten und liegt nun auf Eis, nicht zuletzt wegen autoritärer Tendenzen in dem Land, das seit drei Jahrzehnten einen Kampf gegen die Korruption führt. Am 26. Oktober 2024 wählte Georgien ein neues Parlament. Die zunehmend autoritäre und russlandfreundliche Regierungspartei Georgischer Traum gewann mit einer absoluten Mehrheit von 54 Prozent der Stimmen. Georgiens Präsidentin Salome Surabischwili und die Oppositionsparteien zweifeln das Ergebnis an, und auch die Vereinigten Staaten und viele EU-Länder kritisieren den Wahlvorgang.