In Österreich gibt es mehr als 20.000 Handballer:innen in 135 Vereinen; die allerwenigsten können ausschließlich vom Profisport leben. Laut Pressestelle des Österreichischen Handballbundes (ÖHB) haben selbst in der höchsten Liga der Damen, der WHA (Woman Handball Austria), die allermeisten zumindest einen Nebenjob, wenn sie nicht studieren oder Ähnliches. Bei den Männern hingegen können durchaus einige Spieler in der HLA (Handball Liga Austria) von ihrem Sport leben, speziell die Legionäre. Die Mehrzahl der Topspieler in Österreich macht aber wohl nebenbei eine Ausbildung oder arbeite Teilzeit, meint ÖHB-Pressesprecher Markus Riedlmayer. Viele sind dabei zusätzlich im oder für den Verein aktiv, beispielsweise als Nachwuchstrainer, oder sie engagieren sich als Trainer in Schulen. Bei den Nationalteamspielerinnen gibt es unter jenen, die im Ausland spielen, sehr wohl einige Vollzeitprofis, etwa Ines Ivancok-Soltic, Antonija Mamic, Katarina oder Ana Pandza. Bei den Männern leben nahezu sämtliche Nationalteamspieler, die im Ausland engagiert sind, ausschließlich vom Handball: Mykola Bilyk, Lukas Hutecek, Constantin Möstl, Boris Zivkovic, Janko Bozovic, Sebastian Frimmel, Lukas Herburger oder Tobias Wagner.

Ein großes Thema, das im Vorfeld der Olympischen Spiele 2024 öffentliche Aufmerksamkeit bekommen hat, ist Menstruation im Spitzensport. Auch Sonja Frey hat damit ihre Probleme, wie sie im WZ-Podcast erzählt. Immer mehr Vereine nehmen darauf Rücksicht und richten das Training nach dem Zyklus aus. Den Hormonspiegel zu beachten, kann sogar Leistungssteigerungen bewirken, erklärt die Sportwissenschaftlerin Jana Strahler im Interview mit der Tagesschau. Während in der Phase des Einsetzens der Menstruation regeneratives Training sinnvoll ist und leichte Aktivitäten helfen können, verkrampfte Muskeln zu entspannen, ist die anschließende Follikelphase besonders für intensives Training geeignet. Rund um den Eisprung in der Zyklusmitte fühlen sich die meisten Frauen am leistungsstärksten. Allerdings ist in dieser Phase der Östrogenspiegel am höchsten, was durch eine stärkere Dehnbarkeit der Sehnen zu einer Instabilität in den Gelenken führen und damit auch die Verletzungsanfälligkeit bei komplexen Bewegungsabläufen erhöhen kann. In der Lutealphase nach dem Eisprung sollte dann auf ein erhaltendes Kraft-Ausdauer-Training gesetzt werden und nicht unbedingt auf ein aufbauendes, ehe kurz vor der Menstruation der Östrogenspiegel wieder sinkt und jener des Stresshormons Cortisol ansteigt, was sich entsprechend auf Leistung und Psyche auswirken kann.