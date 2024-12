Die Kirche schlafe manchmal, sagt Pater Sandesh Manuel in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht". Er ist römisch-katholischer Priester im Franziskanerkloster in Wien – und gleichzeitig Rapper, Maler, YouTuber mit mehr als 45.000 Abonnent:innen und Blogger. Auf diesem Weg – online und auf Social Media – könne er auch junge Menschen erreichen, meint er, denn: Wegen der Musik komme wohl kein junger Mensch in die Kirche. Deren Spotify-Listen und die Lieder, die in der Kirche gespielt werden, seien komplett unterschiedlich.

Rap sei Teufelssache, sagen indes die Insider, so Sandesh Manuel zu WZ-Host Petra Tempfer, die gemeinsam mit WZ-Host Mathias Ziegler durch die Folge führt. Er stehe allerdings dazu, die Kirche zur Disco zu machen, wie er es nennt. „Da sag' ich dann: Ich bin der DJ."

Unter dem Zölibat, also der sexuellen Enthaltsamkeit, leide er allerdings. Deshalb wäre Sandesh Manuel dafür, diesen abzuschaffen. Frauen und Männer sollten in der Kirche generell auf derselben Ebene stehen.

Pater Sandesh Manuel und WZ-Host Petra Tempfer im Podcast-Studio. © WZ/Mathias Ziegler

