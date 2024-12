Am 26. Dezember 2004 löst ein Seebeben vor der Nordwestküste Sumatras mit einer Stärke von 9,1 auf der Richterskala einen Tsunami aus, der mit haushohen Flutwellen die Küsten Südasiens trifft. Besonders schwer betroffen sind Indien, Indonesien, Malaysia, die Nikobaren, Sri Lanka, Thailand, Somalia und die Malediven. In Folge dieses drittstärksten jemals gemessenen Seebebens werden mehr als 230.000 Menschen in den Tod gerissen und schwere Verwüstungen angerichtet. Hunderte Hilfsorganisationen aus aller Welt schicken daraufhin Kräfte in die betroffenen Regionen.

Einer, der kurz nach dem Tsunami für das Rote Kreuz in die bis dahin von einem Bürgerkrieg gebeutelte indonesische Provinz Aceh reist, ist Michael Kühnel. Der heute 49-jährige Arzt erzählt 20 Jahre später in dieser Folge des WZ-Podcasts „Weiter gedacht“, wie er den Tsunami-Einsatz damals erlebt hat und welche weiteren Auslandseinsätze er danach für das Rote Kreuz absolviert hat. Er spricht aber auch darüber, dass er sich nicht als Held sieht und warum er jetzt nur noch in Österreich tätig ist.

Zehn Jahre nach dem Tsunami hat Michael Kühnel in Sierra Leone und Liberia Ebola bekämpft. © Rotes Kreuz

Durch die Folge führt WZ-Host Petra Tempfer gemeinsam mit Mathias Ziegler, der Michael Kühnel getroffen hat.

