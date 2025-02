Welche Folgen waren die packendsten – und was erwartet euch 2025? © Illustration: WZ, Bildquelle: Midjourney

Wie geht es Menschen in ihren unterschiedlichen Lebenswelten? Welche Sorgen haben sie, was macht sie glücklich, und was wünschen sie sich vom Leben, aber auch von Gesellschaft und Politik? Diesen Fragen gehen wir Woche für Woche im WZ-Podcast „Weiter gedacht“ nach und präsentieren spannende Gäste, mit denen wir über ihre ganz persönlichen Wendepunkte gesprochen haben.

Die WZ-Hosts Petra Tempfer und Mathias Ziegler lassen die beeindruckendsten Podcast-Folgen Revue passieren. © Fotocredit: WZ

In dieser Spezialfolge lassen die WZ-Hosts Petra Tempfer und Mathias Ziegler jene Podcast-Folgen Revue passieren, die sie selbst am meisten beeindruckt und auch persönlich berührt haben.

Produziert von „hört hört!“ .