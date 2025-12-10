In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Sandra und Nora über einen Begleiter unseres Alltags: Künstliche Intelligenz. Wo taucht sie auf? Wo schleicht sie sich unmerklich ein? Analysieren wir uns, auch durch Smartwatches und Gesundheitsringe, vielleicht zu sehr? Und verlieren wir dabei ein Stück weit den Bezug zu uns selbst? Wie gehen wir damit um?

Und apropos Analyse und Selbstinszenierung: Der Hot Take der Woche lautet, dass wir uns heute durch Selfies, Social Media, Spiegelbilder, Zoom-Calls und Apps wie BeReal viel zu oft selbst sehen. Was macht das mit uns? Und: Verlieren wir dabei den Bezug zu unserem echten Selbst?