006 - Was los? Verlieren wir uns an KI und Algorithmen?
Podcast-Hosts Sandra und Nora sprechen in der aktuellen Folge über unseren Alltag mit KI, inwiefern uns das beeinfluss und warum wir uns heutzutage zu oft selbst sehen.
Auf einer anderen Plattform anhören:
In dieser Folge von „Was los?“ sprechen Sandra und Nora über einen Begleiter unseres Alltags: Künstliche Intelligenz. Wo taucht sie auf? Wo schleicht sie sich unmerklich ein? Analysieren wir uns, auch durch Smartwatches und Gesundheitsringe, vielleicht zu sehr? Und verlieren wir dabei ein Stück weit den Bezug zu uns selbst? Wie gehen wir damit um?
Und apropos Analyse und Selbstinszenierung: Der Hot Take der Woche lautet, dass wir uns heute durch Selfies, Social Media, Spiegelbilder, Zoom-Calls und Apps wie BeReal viel zu oft selbst sehen. Was macht das mit uns? Und: Verlieren wir dabei den Bezug zu unserem echten Selbst?
Dir hat dieser Beitrag besonders gut gefallen, dir ist ein Fehler aufgefallen oder du hast Hinweise für uns - sag uns deine Meinung unter feedback@wienerzeitung.at. Willst du uns helfen, unser gesamtes Produkt besser zu machen? Dann melde dich hier an.
Infos und Quellen
Daten und Fakten
- Am 30. November 2022 veröffentlichte OpenAI den Chatbot ChatGPT.
- Mehrere Studien, beispielsweise von Microsoft zeigen, dass die Auslagerung von Routineaufgaben an KI unser kritisches Denken und unsere Fähigkeit zur Problemlösung in unvorhersehbaren Situationen beeinträchtigen kann.
- Von Smartwatches über Gesundheitsringe bis zu Spotify Wrapped: Technologien analysieren uns pausenlos. Das kann dazu führen, dass wir uns weniger selbstreflektieren und immer mehr „vorgefertigte Identitäten“ übernehmen.
- Pop-Ikone Rosalía sprach kürzlich in einem Interview darüber, wie oft wir uns selbst inzwischen sehen und wie sehr diese Dauer-Selbstbeobachtung unsere Wahrnehmung verändert.
Quellen
- Microsoft: The Impact of Generative AI on Critical Thinking
- DAZED: Wir sollten unsere eigenen Gesichter nie so oft sehen
- National Bureau of Economic Research: Wie Menschen ChatGPT nutzen
Das Thema in der WZ
- Lost im Chat: Wenn KI Psychosen triggert
- Wenn die KI uns Menschen die Kreativität nimmt
- Hallo ChatGPT, mir geht es nicht gut
Das Thema in anderen Medien
- Der Standard: Wie KI unsere Denkfähigkeit untergräbt
- Der Standard: Drei Jahre ChatGPT: Raus aus dem Kindergarten, rein in die Blase
- profil: Beziehungsberatung mit ChatGPT