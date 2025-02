Infos und Quellen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Zweiten Republik hat die FPÖ eine Nationalratswahl gewonnen und stellt damit den Kanzleranspruch. Was bedeutet eine neue Regierung für die betroffenen Ministerien? Wie stark kann man ein Ressort umfärben? Und wie gehen die Beamt:innen damit um? Diese Fragen haben wir dem langjährigen Spitzenbeamten Manfred Matzka gestellt.

Manfred Matzka, geboren 1950, war von 1999 bis 2015 Sektionschef der Sektion I (Präsidialsektion) im Bundeskanzleramt. Danach im Ruhestand, kehrte er ab Juni 2019 in den Regierungsbetrieb zurück und stand Brigitte Bierlein während ihrer siebenmonatigen Kanzlerschaft als Sonderberater zur Seite.

Die Regierungsbeteiligung der FPÖ ab Februar 2000 war nicht die erste (sie hatte bereits von 1983 bis 1987 mit der SPÖ koaliert), sie sorgte aber für die meiste Aufregung im In- und Ausland. Zustande kam sie, indem der Zweite – FPÖ-Chef Jörg Haider – den Dritten – ÖVP-Chef Wolfgang Schüssel – zum Kanzler machte und der Wahlsieger – SPÖ-Chef Viktor Klima – leer ausging. FPÖ und ÖVP trennten bei der Nationalratswahl lediglich 415 Stimmen. Die damals 14 anderen EU-Staaten beschlossen damals, ihre jeweiligen bilateralen Beziehungen auf Regierungs- und diplomatischer Ebene gegenüber der österreichischen Regierung zu reduzieren, woraufhin diese von „EU-Sanktionen gegen Österreich“ sprach. Schon im September 2000 normalisierten sich die Beziehungen wieder. Die Besetzung durch Minister:innen mit anderer Parteifarbe als ihre Vorgänger:innen hatte übrigens auf die Beamt:innen in den nun schwarzen Ministerien größere Auswirkungen als in den blauen Ressorts, meint Manfred Matzka im Rückblick.

Im Bundesdienst sind rund 144.500 Mitarbeiter:innen tätig. Das entspricht einer Personalkapazität von rund 135.500 Vollbeschäftigtenäquivalenten (VBÄ). Allerdings ist nur etwa die Hälfte davon beamtet. Richter:innen und Staatsanwält:innen sind zu 100 Prozent Beamt:innen, auch bei Heer (98 Prozent) und Exekutive (90 Prozent) ist der Anteil sehr hoch. In der Verwaltung stellen Beamt:innen knapp ein Drittel der Bediensteten, an den Universitäten sind es lediglich 10 Prozent, an den Schulen 7 Prozent. Die Tendenz ist sinkend, weil immer mehr pragmatisierte Beamt:innen, die aus dem aktiven Dienst ausscheiden, durch Vertragsbedienstete nachbesetzt werden. Zu den Bundesbeamt:innen kommen noch mehr als 175.000 auf Ebene der Bundesländer sowie 75.000 Gemeindebedienstete.

Das Beamtentum in Österreich geht auf die Monarchie zurück. Für Verwaltungstätigkeiten wurden angesichts immer komplexer werdender Gesetze und Vorschriften gut ausgebildete Juristen und Akademiker eingestellt, die zunächst durch direkte Gebühren und Abgaben für Verwaltungstätigkeiten bezahlt wurden. Erst Maria Theresia führte fixe staatliche Beamtengehälter ein – die Beamten durften nun keine sonstigen Einkünfte haben.

Beamt:innen gehen nicht in Pension, sondern in den Ruhestand. Das bedeutet, dass sie theoretisch jederzeit wieder in den Dienst zurückgeholt werden könnten. Gelebte Praxis ist das allerdings nicht.