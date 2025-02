Seit dem Jahr 2013 gibt es auch ein österreichweit akkordiertes Konzept für die spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung von Kindern und Jugendlichen, die aufgrund anderer Bedürfnisse anders aussehen muss als bei Erwachsenen. Es gibt vier verschiedene Versorgungsangebote: 17 Mobile Kinderpalliativteams für die Betreuung zu Hause (in jedem Bundesland mindestens eines); 14 Kinderhospizteams mit ehrenamtlichen Begleiter:innen (in jedem Bundesland mindestens eines); je ein ein stationäres Kinderhospiz im Burgenland, in Niederösterreich und in WIen (als Bedarf werden auf hospiz.at zwar nur zwei bis drei Standorte in Österreich genannt, der Westen des Landes hat aber keinen); zehn pädiatrische Palliativbetten an fünf Standorten im Burgenland, in Kärnten, Niederösterreich, Salzburg und Tirol – eigentlich sollte es welche an jeder der 42 Kinder-und Jugendabteilung in Österreich geben. Zusätzlich werden Entlastungsangebote dringend benötigt. Im Jahr 2022 versorgten die Mobilen Kinderpalliativteams in ganz Österreich 671 erkrankte Kinder und Jugendliche samt deren Geschwistern und Eltern, und die Kinderhospizteams begleiteten insgesamt 194 Familien.